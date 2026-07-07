Batman'da eski eşinin saldırısına uğradı: Karnındaki bebeği kurtarılamadı

Batman’da Bayındır Mahallesi Cizre Bulvarı’nda Y.K., dini nikahla birlikte yaşadığı A.R.S. (34) ile birlikte otomobille seyir halindeyken, eski eşi A.K.’nin silahlı saldırısına uğradı.

Bebeği bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Tabancayla açılan ateş sonucu yaralanan Y.K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 32 haftalık hamile olan Y.K.’nin bebeği, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Y.K.’nin tedavisi devam ederken, saldırının ardından Siirt’e kaçtığı tespit edilen A.K.’nin yakalanması için çalışma sürüyor.

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