Batman'da eski eşinin saldırısına uğradı: Karnındaki bebeği kurtarılamadı
21:58, 07/07/2026, Salı
DHA
Eski eşinin silahlı saldırısında yaralanan hamile kadının bebeği öldü
Batman'da seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda, araçta bulunan 32 haftalık hamile Y.K. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadının karnındaki bebeği doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren ve olay sonrası Siirt'e kaçtığı belirlenen eski eş A.K.'nin yakalanması için emniyet güçleri geniş çaplı operasyon başlattı.
Batman’da Bayındır Mahallesi Cizre Bulvarı’nda Y.K., dini nikahla birlikte yaşadığı A.R.S. (34) ile birlikte otomobille seyir halindeyken, eski eşi A.K.’nin silahlı saldırısına uğradı.
Bebeği bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Tabancayla açılan ateş sonucu yaralanan Y.K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 32 haftalık hamile olan Y.K.’nin bebeği, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Y.K.’nin tedavisi devam ederken, saldırının ardından Siirt’e kaçtığı tespit edilen A.K.’nin yakalanması için çalışma sürüyor.
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