ABD'de görev başındaki polise silahlı saldırı

ABD'nin New York şehrinde polis memuruna silahlı saldırı düzenlendi. Çelik yeleği sayesinde mutlak bir ölümden dönen polis memurunun ardından ekipler, saldırganı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
ABD'nin New York şehrinin Brooklyn ilçesinde görevli bir New York Polis Teşkilatı (NYPD) personeli silahlı saldırıya uğradı.
Silahlı saldırı olayı, pazar günü yerel saatle sabah 04.00 sıralarında Brooklyn bölgesinde meydana geldi.
Saldırganın silahından çıkan kurşun, olay esnasında görev başında olan polis memurunun kurşun geçirmez yeleğine isabet etti.
Hedef alınan polis memuru, giydiği koruyucu çelik yelek sayesinde ağır yaralanmaktan kurtuldu.
Silah seslerinin ardından olay yerine takviye ekipler sevk edilerek bölge polis tarafından güvenlik çemberine alındı.
Saldırının ardından NYPD Olay Yeri İnceleme Birimi, dedektifler ve Güç İnceleme Bölümü (Force Investigation Division) ekipleri alanda geniş çaplı inceleme başlattı.