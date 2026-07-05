Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD'de görev başındaki polise silahlı saldırı

ABD'de görev başındaki polise silahlı saldırı

18:405/07/2026, Pazar
G: 5/07/2026, Pazar
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

ABD'nin New York şehrinde polis memuruna silahlı saldırı düzenlendi. Çelik yeleği sayesinde mutlak bir ölümden dönen polis memurunun ardından ekipler, saldırganı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

ABD'nin New York şehrinin Brooklyn ilçesinde görevli bir New York Polis Teşkilatı (NYPD) personeli silahlı saldırıya uğradı.


Silahlı saldırı olayı, pazar günü yerel saatle sabah 04.00 sıralarında Brooklyn bölgesinde meydana geldi.



Saldırganın silahından çıkan kurşun, olay esnasında görev başında olan polis memurunun kurşun geçirmez yeleğine isabet etti.

Hedef alınan polis memuru, giydiği koruyucu çelik yelek sayesinde ağır yaralanmaktan kurtuldu.


Silah seslerinin ardından olay yerine takviye ekipler sevk edilerek bölge polis tarafından güvenlik çemberine alındı.



Saldırının ardından NYPD Olay Yeri İnceleme Birimi, dedektifler ve Güç İnceleme Bölümü (Force Investigation Division) ekipleri alanda geniş çaplı inceleme başlattı.



#Silahlı Saldırı
#Polis Memuru
#Vurulma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var? Brezilya-Norveç maçı saat kaçta ve hangi kanalda? 5 Temmuz 2026 Dünya Kupası maç programı