Bir zamanlar durmuştu, şimdi altın değerinde: 170 ailenin umudu oldu, 12 ton rekolte hedefleniyor

Sonra böcek pupa dönemine geçmektedir. Pupa döneminden sonra da en son evrede böcek artık kendini dalların ve yaprakların arasında muhafaza etmektedir. Böcek kendi kozasını örmektedir. Bu iş gerçekten meşakkatli ve zor bir iş olduğu için zaman zaman özellikle de son evrelere doğru zorlanmaktayız, farklı bölgelerden yaprakları tedarik ettiğimizden dolayı. Ailemle birlikte biz bu işi uzun zamandır yapmaktayız. Ek gelir olarak da faydalanmaktayız. Gerektiği noktalarda devletimiz bize desteklemelerde bulunuyor” diye konuştu.