İkinci el araç alacaklar bu tarihi bekliyor: İşte en hızlı satılan modeller

İŞTE EN HIZLI SATILAN ARAÇLAR

Piyasada sadece bütçeyi yormayacak, hızlı alınıp satılabilecek modellere yönelik zayıf bir hareket var. Piyasada en hızlı belli yaşı aşkın; Renault Clio, Fiat Egea, Volkswagen Polo ve Toyota Corolla gibi modeller satıyor.





Sahadaki tabloyu değerlendiren İkitelli Oto Galericiler Sitesi esnafından Mehmet Yılmaz, piyasada sadece ihtiyacı olanın alım yaptığını söylüyor: "Şu anda ciddi bir durgunluk var. Elinde nakit olan vatandaş mevduatı ve altını tercih ediyor. Sıfır araçlardaki kampanyalar da ikinci elin işini iyice zorlaştırdı.





Müşteri artık fiyat konusunda çok hassas. Yüksek fiyatlı araçlarda bekleme süresi uzarken, takas işlemleri eskiye göre çok daha fazla gündeme geliyor. Çünkü kimse elindeki aracı satıp üzerine yüksek miktarda nakit koymak istemiyor."