En çok ambalaj toplanan iller belli oldu: PET şişeler ilk sırada yer alıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:





"100 milyon kez doğa kazandı. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde Türkiye'den dünyaya yayılan Sıfır Atık anlayışını Depozito İade Sistemimiz DOA ile günlük hayatın her alanına taşıdık. Şu ana kadar 100 milyon ambalajı geri dönüşüme kazandırdık. Milletimizin çok sevdiği DOA'yı daha da büyütecek, yaygınlaştıracak, etki alanını artıracağız."