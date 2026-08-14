Suriye ile ticarette dikkat çeken artış: Bakan Bolat rakamı açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Suriye, devrimden sonra Türkiye ile ticaretini yaklaşık yüzde 45 civarında artırdı. Bu yıl da ilk 7 ay itibarıyla yüzde 16’lık bir artışımız oldu" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda 1200 TIR kapasiteli TIR parkı ve sosyal tesislerin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, Suriye Gümrük, Hudut ve Limanlar Kurumu Başkanı Kuteybe Ahmet Bedevi, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve kent protokolü de katıldı.

Burada konuşan Bakan Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret ve ulaşım koridorlarının geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. Suriye üzerinden transit ticaretin yeniden başladığını aktaran Bolat, bu kapsamda Irak’a da Suriye üzerinden ulaşımın mümkün hale geldiğini, bir gün içerisinde 398 TIR’ın Suriye’den geçiş yaptığını kaydetti. Cilvegözü Gümrük Kapısı’nın Türkiye ile Suriye arasındaki ticarette önemli bir noktada bulunduğunu ifade eden Bolat, kapıdan günlük yaklaşık 1500 TIR’ın giriş-çıkış yaptığını söyledi.

"Ticaretimiz 3 milyar 750 milyon dolara yükseldi"

Türkiye ve Suriye'nin çok önemli bir ulaşım ve ticaret koridorunun üzerinde olduğunun altını çizen Bakan Bolat, bu koridorun Basra Körfezi'nin güneyinden başladığını, Körfez ülkeleri; Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye, Türkiye üzerinden Londra'ya kadar uzanan bir yol olduğunu dile getirdi.

Körfez hadiselerinin 6’ncı ayını dolduracağını hatırlatan Bolat, sadece Basra Körfezi'ne, Hürmüz Boğazı'na ticaret yolları olarak tek başına bağımlı kalmanın oldukça riskli olduğunun ortaya çıktığını anlattı. Kara yolları, demir yolları, enerji ve boru hatlarına büyük bir ihtiyacın olduğunu ifade eden Bolat, bu bölgedeki dost ve kardeş ülkelerin bunların üzerinde harıl harıl çalıştığını, kısa zamanda da meyvesini vereceğini ve icraata geçeceğini söyledi. Bakan Bolat, "Suriye, devrimden sonra Türkiye ile ticaretini yaklaşık yüzde 45 civarında arttırdı. Geçen yıl ticaretimiz 3 milyar 750 milyon dolara yükseldi ve bu yıl da ilk 7 ay itibarıyla yüzde 16'lık bir artışımız oldu" diye konuştu.

"Yeni gümrük kapısı için çalışmalar sürüyor"

Türkiye’nin Suriye ile 911 kilometrelik sınırı bulunduğunu hatırlatan Bolat, iki ülke arasında 11 sınır kapısının bulunduğunu, bunlardan 6’sının aktif olarak çalıştığını dile getirdi. Nusaybin-Kamışlı arasında yeni bir gümrük kapısının açılması için çalışmaların sürdüğünü anlatan Bolat, Suriye tarafında Cilvegözü’nün karşısındaki Bab el-Hava Gümrük Kapısı’nın da genişletilmesi ve modernizasyonuna yönelik çalışmalar başlatıldığını ifade etti. Yayladağı Gümrük Kapısı’nın genişletildiğini aktaran Bolat, Antakya Gümrük Müdürlüğü için yatırım çalışmalarının yakında başlayacağını, Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü hizmet binasının ise yüzde 90 oranında tamamlandığını söyledi.

1200 tır kapasiteli park

Cilvegözü TIR Parkı’nın 173 dönümlük alan üzerine kurulduğunu belirten Bakan Bolat, projenin Hatay Valiliği, İl Özel İdaresi, TOBB Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ), Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirildiğini anlattı. Projenin anlaşmanın imzalanmasının ardından 9-10 ay içerisinde tamamlanarak hizmete alındığını dile getiren Bolat, tesiste TIR şoförlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek sosyal ve gastronomi alanları ile dinlenme bölümlerinin bulunduğunu kaydetti. TIR parkının sınır kapısındaki yoğunluğun azaltılmasına katkı sağlayacağını vurgulayan Bolat, "Bütün gayemiz ticaretin artması. Ticaret artarsa ekonomiler büyür, ülkeler zenginleşir, halkların refahı artar. Esenlik gelir, huzur gelir" dedi.

Konuşmaların ardından dua edilerek Cilvegözü TIR parkı ve sosyal tesislerin açılışı gerçekleştirildi.

Cilvegözü Sınır Kapısı’nda incelemede bulunuldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Suriye Gümrük, Hudut ve Limanlar Kurumu Bakanı Kuteybe Ahmet Bedevi, açılış törenin ardından Cilvegözü Sınır Kapısı’nda incelerde bulundu. Daha sonra iki bakan, basın açıklaması yaptı. Sınır kapısındaki genişletme çalışmalarına değinen Bedevi, " Bab el-Hava Sınır Kapısı’ndaki tüm alanların genişletilmesi; TIR trafiğini, yolcu hareketliliğini ve iki ülke arasındaki geçişleri mümkün olan en yüksek kapasitede karşılamak amacıyla sürdürülmektedir. Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkiler her anlamda kardeşlik temelindedir. Türk hükümeti ve Türk halkı, Suriye devrimi yılları boyunca bu dayanışmayı açıkça göstermiştir. Günümüz itibarıyla en yüksek ticaret hacmi Suriye Arap Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında gerçekleşmektedir. Yürütülen projeler TIR trafiğine en üst düzeyde hizmet edecek; gerek Suriye, gerekse Türk topraklarında hem sürücülere hem de ticari süreçlere olumlu yansıyacaktır" diye konuştu.

Bolat: Hatay 3 yılda ayağa kalktı

Hatay'ın deprem sonrası toparlanma sürecine ve bölgesel ticarete dikkat çeken Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise "Hatay, 3 yıl gibi kısa bir sürede adeta küllerinden yeniden doğmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile hükümetimizin başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olmak üzere tüm kurumlarının gayretleriyle kent hızla ayağa kaldırılmış, ekonomi yeniden canlandırılmıştır. Depremden etkilenen diğer 11 ilimizde de aynı kararlılıkla hareket edilmiştir. Suriye’de bağımsızlık mücadelesinin ardından geçen 20 aylık süreçte; toprak bütünlüğünü sağlamış, istikrarlı ve kurumlarıyla çalışan yeni bir yapının tesis edilmesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti olarak, devletimiz ve milletimizle birlikte Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve esenliği için her türlü fedakârlığı üstlendik" dedi.

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