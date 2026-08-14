Suriye ile ticarette dikkat çeken artış: Bakan Bolat rakamı açıkladı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaretin geçen yıl 3 milyar 750 milyon dolara ulaştığını söyledi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda 1200 TIR kapasiteli TIR parkı ve sosyal tesislerin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, Suriye Gümrük, Hudut ve Limanlar Kurumu Başkanı Kuteybe Ahmet Bedevi, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve kent protokolü de katıldı.
Burada konuşan Bakan Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret ve ulaşım koridorlarının geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. Suriye üzerinden transit ticaretin yeniden başladığını aktaran Bolat, bu kapsamda Irak’a da Suriye üzerinden ulaşımın mümkün hale geldiğini, bir gün içerisinde 398 TIR’ın Suriye’den geçiş yaptığını kaydetti. Cilvegözü Gümrük Kapısı’nın Türkiye ile Suriye arasındaki ticarette önemli bir noktada bulunduğunu ifade eden Bolat, kapıdan günlük yaklaşık 1500 TIR’ın giriş-çıkış yaptığını söyledi.
"Ticaretimiz 3 milyar 750 milyon dolara yükseldi"
Türkiye ve Suriye'nin çok önemli bir ulaşım ve ticaret koridorunun üzerinde olduğunun altını çizen Bakan Bolat, bu koridorun Basra Körfezi'nin güneyinden başladığını, Körfez ülkeleri; Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye, Türkiye üzerinden Londra'ya kadar uzanan bir yol olduğunu dile getirdi.
"Yeni gümrük kapısı için çalışmalar sürüyor"
Türkiye’nin Suriye ile 911 kilometrelik sınırı bulunduğunu hatırlatan Bolat, iki ülke arasında 11 sınır kapısının bulunduğunu, bunlardan 6’sının aktif olarak çalıştığını dile getirdi. Nusaybin-Kamışlı arasında yeni bir gümrük kapısının açılması için çalışmaların sürdüğünü anlatan Bolat, Suriye tarafında Cilvegözü’nün karşısındaki Bab el-Hava Gümrük Kapısı’nın da genişletilmesi ve modernizasyonuna yönelik çalışmalar başlatıldığını ifade etti. Yayladağı Gümrük Kapısı’nın genişletildiğini aktaran Bolat, Antakya Gümrük Müdürlüğü için yatırım çalışmalarının yakında başlayacağını, Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü hizmet binasının ise yüzde 90 oranında tamamlandığını söyledi.
1200 tır kapasiteli park
Konuşmaların ardından dua edilerek Cilvegözü TIR parkı ve sosyal tesislerin açılışı gerçekleştirildi.
Cilvegözü Sınır Kapısı’nda incelemede bulunuldu
Bolat: Hatay 3 yılda ayağa kalktı
Hatay'ın deprem sonrası toparlanma sürecine ve bölgesel ticarete dikkat çeken Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise "Hatay, 3 yıl gibi kısa bir sürede adeta küllerinden yeniden doğmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile hükümetimizin başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olmak üzere tüm kurumlarının gayretleriyle kent hızla ayağa kaldırılmış, ekonomi yeniden canlandırılmıştır. Depremden etkilenen diğer 11 ilimizde de aynı kararlılıkla hareket edilmiştir. Suriye’de bağımsızlık mücadelesinin ardından geçen 20 aylık süreçte; toprak bütünlüğünü sağlamış, istikrarlı ve kurumlarıyla çalışan yeni bir yapının tesis edilmesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti olarak, devletimiz ve milletimizle birlikte Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve esenliği için her türlü fedakârlığı üstlendik" dedi.
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