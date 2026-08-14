Altın fiyatlarında irtifa kaybı: Hızla geriledi

Ticaret Bakanı Bolat'tan Suriye'ye destek mesajı: Etle tırnak gibi ayrılmaz bir bütünüz

Cilvegözü Gümrük Kapısı Tır Parkı'nın açılışında konuşan Bakan Bolat "Bütün gayemiz ticaretin artması. Ticaret artarsa ekonomiler büyür, ülkeler zenginleşir, halkların refahı artar. Esenlik gelir, huzur gelir" dedi. Bakan Bolat, lojistik merkezleri, hizmet sektörleri, imalathaneler anlamında da yatırımların, işbirliklerinin hızlandığını belirterek, Türkiye ile Suriye'nin etle tırnak gibi ayrılmaz bir bütün olduğunu ve kıyamete kadar da her alanda öyle kalacağını vurguladı.