Kilosu tam 10 bin TL'ye satılıyor: Dedektif gibi iz sürüp ağaç kovuklarından çıkarıyorlar

Tadını kumdan alan lezzet: Gercüş’ün bin bir zahmetle yapılan kumda leblebisine yoğun ilgi

Batman’ın Gercüş ilçesinde, geleneksel yöntemlerle ve büyük bir emekle hazırlanan "kumda leblebi", eşsiz lezzeti ve yapımındaki zahmetle dikkat çekiyor. Yıllardır süregelen bu geleneksel lezzet, ateşte ısınan özel kumun içinde kavrularak sofralara ulaşıyor.