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Çeyrek asırda büyük dönüşüm: Cumhurbaşkanı Erdoğan 25. yıl dönümünde AK Parti’nin yeni vizyonunu açıklayacak

Çeyrek asırda büyük dönüşüm: Cumhurbaşkanı Erdoğan 25. yıl dönümünde AK Parti’nin yeni vizyonunu açıklayacak

10:45, 14/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Çeyrek asırda büyük dönüşüm: Cumhurbaşkanı Erdoğan 25. yıl dönümünde AK Parti’nin yeni vizyonunu açıklayacak
AK Parti’nin 25. yılında tarihi buluşma

Türkiye’nin kendi imkanlarıyla büyüdüğü, savunmadan teknolojiye kadar birçok alanda ezberleri bozduğu çeyrek asırlık dönemde AK Parti 25 yaşına girdi. Yolların, hastanelerin, şehirlerin ve teknolojinin değiştiği 25 yıllık süreçte Türkiye’nin dönüşümüne yön veren AK Parti, kuruluş yıl dönümünü bugün Ankara’da kutlayacak. Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek programda geçmişten bugüne uzanan hizmet ve eserlerin yanı sıra Türkiye’nin geleceğine ilişkin hedefler de gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması ve açıklanacak yeni vizyon belgesi programın en önemli başlıkları olacak.

AK Parti, kuruluşunun 25’inci yılını Ankara’da düzenlenecek büyük buluşmayla kutlayacak. Türkiye’nin siyasi hayatında çeyrek asrı geride bırakan AK Parti, 25 yıllık iktidarında hayata geçirilen eser ve hizmetlerin yanı sıra Türkiye’nin gelecek hedeflerini de ortaya koyacak. Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı konuşma ve açıklanacak yeni vizyon belgesi, günün en önemli gündem başlıkları arasında yer alacak.

“Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır” sloganıyla düzenlenecek program, AK Parti’nin geçmişten geleceğe uzanan siyasi yürüyüşünün de bir özeti olacak. Ulaşımdan sağlığa, eğitimden savunma sanayisine, enerjiden teknolojiye kadar pek çok alanda gerçekleştirilen yatırımların öne çıkarılacağı buluşmada, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritasına ilişkin mesajlar verilecek.

25 yıllık dönüşüm sahneye taşınacak

AK Parti’nin iktidara geldiği 2002’den bu yana Türkiye’nin farklı alanlarda geçirdiği dönüşüm, program kapsamında özel gösterilerle anlatılacak. Türkiye’nin ulaşım altyapısından sağlık yatırımlarına, savunma sanayiinden yerli teknoloji hamlelerine kadar uzanan süreçte hayata geçirilen projeler, çeyrek asırlık değişimin başlıca başlıklarını oluşturacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak

Programın en dikkat çekici bölümü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hitabı olacak. Erdoğan’ın konuşmasında AK Parti’nin 25 yıllık siyasi yolculuğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunması ve Türkiye’nin gelecek dönem hedeflerine dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor. AK Parti’nin yeni vizyon belgesinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması planlanıyor.

25 yaşında 25 genç sahnede olacak

Kuruluş yıl dönümüne özel olarak 2001 doğumlu 25 genç de programda sahneye çıkacak. 81 il ve 207 üniversiteden gençlerin katılım sağlayacağı etkinlikte AK Parti kadın kolları üyeleri de yer alacak.

Senfoni orkestrası ve mehteran takımının AK Parti döneminin hafızalara kazınan 25 eserini seslendireceği program, özel ışık gösterisiyle sona erecek.

Yeni vizyon belgesi açıklanacak

AK Parti’nin 25’inci yılında geleceğe ilişkin yol haritasının da kamuoyuna sunulması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması kapsamında AK Parti Vizyon Belgesi’nin açıklanması beklenirken, yeni dönemde Türkiye’nin öncelikleri ve hedefleri de ortaya konulacak.

Çeyrek asırlık süreçte ulaşım, sağlık, eğitim, savunma sanayii, enerji ve teknoloji başta olmak üzere birçok alanda gerçekleştirilen yatırımlar programda öne çıkarılacak. Türkiye’nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği projeler ve stratejik sektörlerdeki kapasite artışı, 25 yıllık dönüşümün başlıca başlıkları arasında yer alacak.

Çeyrek asırlık yürüyüşün yeni durağı

14 Ağustos 2001’de kurulan AK Parti, 25 yıllık siyasi serüvenini Ankara’daki geniş katılımlı programla taçlandıracak.
“Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır”
 sloganıyla düzenlenecek etkinlikte partinin geçmişten bugüne gerçekleştirdiği hizmet ve projelerin yanı sıra gelecek hedefleri de öne çıkarılacak.

Programın merkezinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hitabı olacak. Erdoğan’ın Türkiye’nin yeni dönemdeki hedeflerine ilişkin kapsamlı mesajlar vermesi beklenirken, AK Parti Vizyon Belgesi de kamuoyuna sunulacak.

Ankara’daki buluşma yalnızca bir kuruluş yıl dönümü etkinliği olmayacak. AK Parti açısından 25 yıllık iktidar döneminin değerlendirileceği ve önümüzdeki dönemin siyasi yol haritasının mesajlarının verileceği bir buluşma niteliği taşıyacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı yeni vizyon belgesi de bu açıdan programın en fazla merak edilen başlığı olacak.


AK Parti 25. yaşını Ankara’da kutluyor: Yüz binlerin buluşacağı alanda hummalı çalışma
Gündem
AK Parti 25. yaşını Ankara’da kutluyor: Yüz binlerin buluşacağı alanda hummalı çalışma

Başlıklar :Recep Tayyip ErdoğanAK Parti25. yılkutlamaAnkara
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