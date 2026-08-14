CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a kesin ihraç talebi

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yazgan ile ilgili sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntü içerikleri ve iddialar kapsamında "cinsel taciz" ve "sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildi

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Edirne milletvekili Yazgan kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildiğini duyurdu. Sarı'nın açıklamasında, "Partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bugün itibarıyla tedbirli olarak “kesin ihraç” talebiyle disipline sevk edilmiştir. ifadeleri yer aldı.