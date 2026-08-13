İYİ Partili Mehmet Mustafa Gürban partisinden istifa etti

Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Gürban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve yüce Türk milletinin daha müreffeh, daha huzurlu ve daha güçlü bir geleceğe kavuşması adına bugüne kadar tüm gücüyle, büyük bir inanç ve kararlılıkla çalıştığını belirtti.

"Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti'den istifa ediyorum"

Tüm gayretinin ortak değerler ve milletin menfaati doğrultusunda olduğu hususunun tartışmasız olduğunu dile getiren Gürban, şu ifadeleri kullandı:

"Hayatım boyunca şanlı Türk bayrağının gölgesinde, milli ve manevi değerlerimize, köklü kültürel mirasımıza sahip çıkarak yaşamayı ilke edindim. Milletvekilliği görevimi de bu anlayışla, onurla ve sorumluluk bilinciyle ifa ediyorum. Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Sayın Genel Başkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız nezdinde teşkilat hukukunu gözeten herkese teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte de Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görevimi aynı kararlılık ve daha güçlü bir iradeyle sürdüreceğimi saygıyla kamuoyuna arz ederim."

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