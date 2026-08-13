İYİ Partili Mehmet Mustafa Gürban partisinden istifa etti
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa gerekçesini “Gördüğüm lüzum üzerine” sözleriyle ifade eden Gürban, milletvekilliği görevini Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında sürdüreceğini bildirdi. Gürban, parti yönetimine ve teşkilat hukukunu gözetenlere teşekkür etti.
Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.
Gürban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve yüce Türk milletinin daha müreffeh, daha huzurlu ve daha güçlü bir geleceğe kavuşması adına bugüne kadar tüm gücüyle, büyük bir inanç ve kararlılıkla çalıştığını belirtti.
"Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti'den istifa ediyorum"
"Hayatım boyunca şanlı Türk bayrağının gölgesinde, milli ve manevi değerlerimize, köklü kültürel mirasımıza sahip çıkarak yaşamayı ilke edindim. Milletvekilliği görevimi de bu anlayışla, onurla ve sorumluluk bilinciyle ifa ediyorum. Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Sayın Genel Başkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız nezdinde teşkilat hukukunu gözeten herkese teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte de Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görevimi aynı kararlılık ve daha güçlü bir iradeyle sürdüreceğimi saygıyla kamuoyuna arz ederim."
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.