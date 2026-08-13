Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Türkiye tarihin doğru tarafındadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bu aziz devlet, bu aziz millet uğruna canlarını veren şehitlerimizi bugün bir kez daha rahmetle yâd ediyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, her birine aileleriyle birlikte sıhhatli, huzurlu, bereketli ömürler diliyorum. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimiz, yüreği devlet ve millet aşkıyla dolu vatan evlatları yetiştirmeye devam ediyor. Bugün mezuniyet sevinçlerine iştirak ettiğimiz subay ve astsubaylarımız da işte bu zincirin son halkalarıdır. Modern, kaliteli ve meşakkatli bir eğitim sürecini alınlarının akıyla nihayete erdiren siz genç kardeşlerimi canıgönülden tebrik ediyorum. Subay ve astsubaylarımızı titizlikle yetiştiren, bu kardeşlerimiz için hem bilgilerini hem tecrübelerini seferber eden hocalarımıza, komutanlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Vatan ve millet sevgisiyle birlikte cesaret ve dirayetleri yüzlerinden okunan bu gençlerimizi büyüten anne ve babalarımızdan Allah razı olsun diyorum.

Bin 142’si subay, 4 bin 773’ü astsubay olmak üzere toplam 5 bin 915 kardeşimiz akademiden mezun oluyor. 10’u can Azerbaycan’dan, 6’sı ise dost ve kardeş Kazakistan’dan gelen toplam 16 subayımız da aynı şekilde mezuniyet sevinci yaşıyor. Dereceye girenler başta olmak üzere 5 bin 915 subay ve astsubayımızın her birini ayrı ayrı kutluyorum. 504 kadın subay ve astsubayımızın bu gurur tablosunda yer almasını bilhassa anlamlı, kıymetli ve önemli buluyorum. Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatımızın gücüne güç katacak siz kardeşlerimle şahsım, ülkem ve milletim adına gurur duyuyorum.

Sizler yalnızca ailelerinizin değil, bu milletin evlatlarısınız. Sizler bugünün birikimini yarının zaferleriyle taçlandıracaksınız. Bölgesinde huzur, güven ve istikrar adası olarak temayüz eden Türkiye'yi çok daha iyi yerlere taşıyacaksınız. Cennet vatanın dört bir yanında alacağınız görevlerde sizlere şimdiden üstün başarılar temenni ediyor, misafir subaylarımıza da muvaffakiyetler diliyorum. Ülkelerimiz arasındaki münasebetlere önemli katkılar yapacaklarına inanıyorum.

"YENİ SİSTEMİN KUTUP BAŞLARINDAN BİRİ OLMAK İÇİN NE GEREKİYORSA ONU YAPIYORUZ"

Türkiye olarak, uluslararası sistemin sarsıntılarla boğuştuğu bir dönemde güç tazeliyor, hedeflerimize doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Birileri 30 yıl öncesinin kodları içinde gelişmeleri ele almaya çalışırken, biz yeni sistemin kutup başlarından biri olmak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Askerî caydırıcılığımızdan çok boyutlu diplomatik hamlelerimize, stratejik ortaklıklarımıza odaklanıyoruz. Köklü kurumlarımızı ehil, emin ve liyakatli kadrolarımızla güçlendiriyoruz. Dünyanın imrenerek baktığı savunma sanayimizi kendi mühendislerimizle, kendi insan kaynağımızla geliştiriyoruz. Geçmişiyle arasına yüksek duvarlar örülen Türkiye'yi tarihiyle, kimliğiyle, coğrafyasıyla yeniden buluşturuyoruz. Şu anda hem bölgesinde hem de dünyada çatışmaların barışçıl yollarla çözüme ulaştırılması için elini taşın altına koyan ülkelerden biri Türkiye'dir. Mazlumların hakkını savunan, hakikati çekinmeden haykıran, tarihin doğru tarafında yer alan ülkelerden biri Türkiye'dir. Sizler devletimize ve milletimize yapacağınız hizmetlerle işte bu Türkiye'yi çok daha güçlü, çok daha müessir hâle getireceksiniz. Gücünüzü erdem ve ahlakla süsleyecek, görevinizi sarsılmaz bir disiplinle yerine getireceksiniz. Bunun için meslek hayatınız boyunca kendinizi yenileyecek, geliştirecek, değişen tehditlere karşı daima hazırlıklı olacaksınız.

Her birinize inanıyor, sizlere güveniyor, vazifenizi bu ilkeler ışığında ifa edeceğinizden şüphe duymuyorum. Biz bin yıldır bu topraklarda başımız dik bir şekilde yaşıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da böyle yaşayacağız. Bu vatanın her karışı şehit ve gazilerimizin kanlarıyla sulanmıştır. Bin yıldır bu aziz vatanın izzetine, şerefine, harim-i ismetine leke sürülmediyse bu, en başta şehit ve gazilerimizin sayesindedir.

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