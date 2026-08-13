Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Süper Lig takımlarına mesaj: Hiçbir kupa huzurdan değerli değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'e çıkan takımların yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'e çıkan Erzurumspor, Arca Çorum Futbol Kulübü ve Amed Sportif Faaliyetler takımlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yer aldı. Kabulde kulüp başkanları ve teknik direktörler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takımlarının formalarını takdim etti.

Kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabule ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Bugün Trendyol Süper Lig’e yükselen futbol takımlarımızla Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde bir araya geldik. Kulüplerimizin, daha da güçlenen kadrolarıyla Erzurumlu, Diyarbakırlı ve Çorumlu futbolseverlerin göğsünü kabartacağına yürekten inanıyorum. 2026-2027 sezonunun adil rekabet ortamının hakim olduğu, iyi oynayanın kazandığı bir mücadeleye sahne olmasını temenni ediyorum. Süper Lig'de ve alt liglerde mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

"Süper Lig'de sizlerle birlikte tüm takımlarımıza başarılar diliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde yaptığı konuşmada, spor kulüplerinin yöneticileri ve futbolcularla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, “Geçtiğimiz sezon, birincilikte geçen kıyasiye mücadelenin ardından elde ettiğiniz başarılardan dolayı sizleri gönülden tebrik ediyor, yarın başlayacak Süper Lig'de sizlerle birlikte tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Ülkemizin üç farklı bölgesini, üç önemli şehrimizi temsil eden kulüpler olarak, geçen yıl ortaya koyduğunuz üstün performansla Anadolu futbolunun gücünü, kalitesini ve köklü kültürünü bir kez daha herkese gösterdiniz. Yerli-yabancı, genç, tecrübeli sporcu dengesiyle, teknik kadroların özverili ve nitelikli çalışmalarıyla, başarıya ulaşan kulüplerimizin daha da güçlenen kadrolarıyla Erzurumlu, Diyarbakırlı ve Çorumlu futbolseverlerin göğsünü kabartacağına yürekten inanıyorum” dedi.

"Çeyrek asra yakın iktidarımızda tüm spor kulüplerimizi destekledik"

Bu yıl Süper Lig'de rekabetin ve kalitenin çok yüksek olduğu bir sezon beklendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hemen hemen tüm takımlarımız önemli transferler yaptı, lig hazırlıklarını artık son aşamaya getirdi. Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden kulüplerimiz, ön elemeleri büyük oranda başarıyla sürdürüyor. Burada elbette sporcularımızın emeğinin yanı sıra, Türk futbolunun her geçen gün gelişen kültürünün ve hükümet olarak futbolun gelişimi için tüm kulüplerimize verdiğimiz desteklerin önemli payı var. Çeyrek asra yakın iktidarımızda tüm spor kulüplerimizi destekledik, eksikleri gidermeye, sporcularımızın nitelikli bir şekilde faaliyetlerini yürütmeleri için ne gerekiyorsa yapmaya çalıştık. Bunun da sonuçlarını hamdolsun tüm branşlarda elde ettiğimiz kulüp ya da milli takım seviyesindeki başarılarla aldık alıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Hiçbir kupa ülkemizin huzurundan, kardeşliğinden, iç barışından daha değerli değil"

Sportif başarı elde etmek, zirveye çıkmak ve orada kalmanın kolay olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“Ama biz yılmadan, pes etmeden çabalarımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Burada şunu önemli vurgulamak istiyorum. Sınırlarımızın hemen ötesinde yaşanan hadiseleri sizler de görüyorsunuz. Etrafımız adeta yangın yerine çevrilmiş durumda. Çatışma, gerilim, kriz maalesef bölgemizde eksik olmuyor. Böyle sıkıntılı bir bölgenin tam ortasında Türkiye'miz bölgesinin istikrar ve huzur adası olarak elhamdülillah öne çıkıyor. Türkiye'nin huzur ve güven içinde olmasından rahatsızlık duyanlar bu vasfımıza gölge düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim hep beraber bu oyunlara geçit vermememiz lazım. Sporda rekabet elbette sert geçer, tansiyon yükselir, bazen sinirler gerilir. Her takım kazanmak ister. Tüm taraftarlar gönül verdikleri kulübün şampiyon olmasını arzu eder. Kazanmak, şampiyon olmak kuşkusuz önemlidir ama hiçbir kupa ülkemizin huzurundan, kardeşliğinden, iç barışından daha değerli değildir. Bunun için hepimize sorumluluklar düşüyor. Tribünlerin kardeşlik iklimiyle dolması ve sahada ter döken oyuncularımızın sadece yetenekleriyle değil duruşlarıyla da örnek olması gerekiyor. Bu konuda hangi ligde olursa olsun tüm kulüplerimizin gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. 2026-2027 sezonunun adil rekabet ortamının hakim olduğu, iyi oynayanın kazandığı bir mücadeleye sahne olmasını temenni ediyorum. Süper Lig’de ve alt liglerde mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyor, şimdi sözü sizlere bırakıyorum.”

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