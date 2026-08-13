İki Belediye Başkanı daha AK Parti'ye geçiyor: Siyaset kulislerinde hareketli saatler

CHP'den istifa eden iki belediye başkanın daha AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü. Kulisleri hareketlendiren iddiada geçişlerin 14 Ağustos'ta olacağı ve belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takacağı öne sürüldü.

İki belediye daha AK Parti'ye geçiyor

Başkent kulislerinden sızan bilgilere göre, AK Parti'ye yönelik yeni katılımlar hız kesmeden devam edecek. Bu kapsamda, bir süre önce CHP'den istifa eden Giresun'un Espiye ilçesi Belediye Başkanı Erol Karadere'nin iktidar partisine geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Karadere ve beraberindeki diğer ismin resmi katılım töreninin 14 Ağustos tarihinde gerçekleştirileceği öne sürülüyor. İddialara göre, her iki belediye başkanına da AK Parti rozetlerini bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.

Dikkat çeken ziyaretin ardından gelen hamle

Kulislerde yankı uyandıran bir diğer isim ise Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Belediye Başkanı Saim Zileli oldu. Zileli'nin geçtiğimiz günlerde AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kuzu'ya gerçekleştirdiği sürpriz ziyaret siyasi çevrelerde oldukça dikkat çekmiş ve yaklaşan değişimin sinyali olarak yorumlanmıştı. Bu kritik ziyaretin hemen ardından

CHP'den istifa eden Saim Zileli'nin de 14 Ağustos'taki törende AK Parti'ye geçeceği ifade ediliyor. Tüm gözler şimdi, siyaset sahnesindeki bu önemli geçişlerin resmiyet kazanacağı güne çevrilmiş durumda.

Gündem

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan 25'inci yıl mesajı: Asıl şimdi başlıyoruz

Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten DEM Parti'li Hatimoğulları'na tepki: Siciline düşülecek en utanç verici kayıt

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mekke Anlaşması'nın detaylarını duyurdu: Vizyonumuz bütün ülkeleri bu çatının altında toplamak