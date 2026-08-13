Zengezur Koridoru genişleyecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengezur Koridoru’nun yalnızca kara ve demir yolu bağlantısıyla sınırlı kalmayacağını belirterek, güzergahtan elektrik hatları ve gelecekte petrol ile doğal gaz boru hatlarının da geçebileceğini söyledi. Aliyev, Azerbaycan Devlet Televizyonu'na (AZTV) verdiği röportajda "Azerbaycan'ın ana bölümünü onun ayrılmaz parçası olan Nahçıvan'la birleştirmek bizim uzun yıllardır arzumuzdu. Artık hedefimize çok yaklaştık" dedi. İkinci Karabağ Savaşı'nın sona ermesinin ardından imzalanan üçlü bildiride Azerbaycan'ın ana bölümü ile Nahçıvan'ı birbirine bağlayan koridora ilişkin hüküm bulunduğunu hatırlatan Aliyev, buna karşın savaşın sona ermesinden sonraki 5 yıl içinde Zengezur Koridoru'nun açılması yönünde Ermenistan tarafından herhangi bir pratik adım atılmadığını söyledi.

WASHİNGTON’DA ÇÖZÜM ÜRETTİK

Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 8 Ağustos 2025'te ABD'nin başkenti Washington'da bir zirve gerçekleştirmişti. AZ TV’ye verdiği röportajda, tarihi zirvede meselenin çözüme kavuşturulduğunu anımsatan Aliyev, "TRIPP adını taşıyan ve Zengezur’da bahsi geçen çalışmaların yapılmasını içeren bu projenin uygulanmasına artık başlanmıştır" ifadelerini kullandı. Azerbaycan'ın İkinci Karabağ Savaşı'nın hemen ardından hem demir hem de kara yollarının yeniden inşasına başladığını aktaran Aliyev, demir yolunun gelecek yıl Ermenistan sınırına ulaşacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Aliyev, Zengezur Koridoru'nda en az 15 milyon ton yük taşınmasını hedeflediklerini bildirdi. Zengezur Koridoru'na başlangıçta öncelikle ulaşım güzergahı olarak yaklaşıldığını vurgulayan Aliyev, projenin kapsamının daha geniş bir çerçevede ele alınmaya başlandığını belirtti.

Gündem

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Bakan Gürlek bir araya geldi: Adalet alanında yeni iş birliği mesajı

Ekonomi

Elektriğin 'TANAP’ında ilk adım

Düşünce Günlüğü

Orta Doğu’da yeni jeopolitik denklem Mekke Anlaşması