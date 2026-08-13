Gündem Gazze ve Doğu Akdeniz: Fidan Mısır'da

Bakan Fidan Libya temaslarının ardından bu kez Mısır’ı ziyaret ediyor. Fidan’ın Kahire temaslarında Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu'nun (OPG) ikinci toplantısı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile de görüşecek olan Fidan’ın temaslarında iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ve savunma iş birliğinin yanı sıra Gazze, Suriye, Libya, Sudan ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacak. Türkiye, Mısır’la geliştirdiği güçlü diplomatik koordinasyonla bölgesel barış ve istikrarın tesisinde etkin rolünü güçlendirecek.

TÜRKİYE’DEKİ TOPLANTI DEĞERLENDİRİLECEK

Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ile birlikte Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu’nun (OPG) ikinci toplantısına eş başkanlık edecek. İki ülke arasındaki düzenli istişare mekanizmalarının önemli ayaklarından biri olan toplantıda, 4 Şubat 2026’da Kahire’de gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin (YDSK) ikinci toplantısının sonuçları değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca 2028 yılında Türkiye’de gerçekleştirilmesi öngörülen YDSK’nin üçüncü toplantısının hazırlıkları ele alınacak.

BÖLGESEL KRİZLER MASADA

Fidan’ın Kahire temaslarının en kritik başlıklarından birini bölgesel krizler oluşturacak. Türkiye, Mısır’la geliştirdiği yakın koordinasyonu bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi ve kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik diplomatik çabaların önemli bir unsuru olarak görüyor. Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin gelişmeler de ele alınacak. İsrail’in bölge ülkelerine saldırılarının bölgesel istikrar açısından oluşturduğu riskler de gündeme gelecek.

ÇÖZÜM DİYALOG

Fidan, Türkiye ile Mısır’ın bölgesel meselelerde diyalog ve diplomasi temelinde ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekecek. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarını bir araya getiren R4 girişimi gibi çok taraflı platformlar üzerinden yürütülen diplomatik çabaların sürdürülmesi hedeflenecek. Suriye ve Libya konuları da Fidan’ın Kahire temaslarında önemli başlıklar arasında yer alacak.

Ömer Muhtar’a Fatiha

Bakan Fidan, Bingazi temasları kapsamında Libya'nın milli kahramanı Ömer Muhtar’ın anıt mezarını ziyaret etti. Ömer Muhtar’ın kabri başında Fatiha okuyan Fidan anıt mezar içindeki fotoğraf ve eşya sergisini de inceledi.

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