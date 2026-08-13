Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek
09:36, 13/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 09:50, 13/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
DEM Parti İmralı Heyeti Erdoğan'la görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Buldan ve Sancar'ı kabul edecek. Görüşme saat 16:00'da Beştepe'de gerçekleştirilecek.
Ayrıntılar geliyor...
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
Başlıklar :Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanıDEM Parti
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.