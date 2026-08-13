AK Parti 25 yaşında: Siyasette çeyrek asır

AK Parti 14 Ağustos 2001'de dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde şekillenen "Erdemliler Hareketi" tarafından kuruldu.

Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti , şimdi ise Türk siyasetindeki 25'inci yılını geride bırakıyor.

Kuruluşundan 15 ay sonra girdiği 3 Kasım 2002 seçimlerini yüzde 34,28 oyla kazanarak tek başına iktidara gelen parti, Erdoğan'ın siyasi yasağının kaldırılmasının ardından yoluna hız verdi.

İktidar yolculuğu

AK Parti, 2007 seçimlerinde oyunu yüzde 46,58'e, 2011'de ise yüzde 49,83'e yükseltti.

2008'de vesayet odakları tarafından kapatma davasıyla karşı karşıya kalan parti, Anayasa Mahkemesi'nde gerekli çoğunluk sağlanamayınca kapatılmaktan kurtuldu.

O dönemde vesayet odakları tarafından şişirilen faili meçhuller, terör saldırıları, 'Cumhuriyet mitingleri' ve darbe çağrıları parti üzerindeki siyasi baskıyı giderek artırsa da halk desteğini arkasına alan Erdoğan milli iradeye olan güveniyle Türkiye'yi sükunetle yönetmeyi sürdürdü.

2014'te Erdoğan'ın halk tarafından doğrudan seçilen ilk cumhurbaşkanı olmasıyla parti yönetiminde yeni bir dönem başladı.

15 Temmuz sonrası Cumhur İttifakı

15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından AK Parti ile MHP arasında oluşan siyasi dayanışma, ilerleyen süreçte Cumhur İttifakı 'nın temelini oluşturdu.

16 Nisan 2017'deki anayasa referandumunda yüzde 51,41 “evet” oyuyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş kabul edildi. Erdoğan da yaklaşık 979 gün sonra yeniden AK Parti'ye dönerek 21 Mayıs 2017'de yeniden genel başkan seçildi.

Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan

24 Haziran 2018 seçimlerinde Erdoğan yüzde 52,59 oyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. AK Parti ise milletvekili seçiminde yüzde 42,56 oyla yine birinci parti çıktı.

2019 yerel seçimlerinde AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı çatısı altında seçime girdi. AK Parti yüzde 44,33 oyla birinci parti olurken, ittifak kapsamında birçok ilde ortak aday stratejisi uygulandı.

2023 seçimleri ve yeni dönem

Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi 24 Mart 2021'de gerçekleştirildi ve Erdoğan yeniden genel başkan seçildi.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde Erdoğan yüzde 49,52 oy aldı ancak ilk turda seçilemedi. İkinci turda yüzde 52,18 oyla yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. AK Parti ise milletvekili seçiminde yüzde 35,62 oy alarak 268 milletvekili çıkardı.

AK Parti böylece kuruluşundan itibaren girdiği genel seçimlerde birinci parti olma serisini sürdürdü.

7 Ekim 2023'te yapılan 4. Olağanüstü Büyük Kongre'de Erdoğan yeniden genel başkan seçildi.

31 Mart seçimleri sonrası kadro değişimi

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti yüzde 35,49 oy aldı ve 24 il ile 357 ilçe belediyesini kazandı. Seçimin ardından bazı il ve ilçe teşkilatlarında değişime gidildi.

23 Şubat 2025'teki 8. Olağan Büyük Kongre'de de parti yönetiminde kapsamlı bir yenilenme yaşandı. Yeni MKYK'de 39 isim yer almazken, 39 yeni isim yönetime dahil edildi ve kurulun yüzde 52'si yenilendi.

"Terörsüz Türkiye" süreci

AK Parti'nin son dönemdeki önemli siyasi başlıklarından biri de "Terörsüz Türkiye" süreci oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'teki çağrısıyla başlayan süreç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle ilerledi. TBMM bünyesinde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu ve çalışmalarını tamamladı.

Süreç kapsamında hazırlanan kanun teklifi 5 Ağustos 2026'da TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklif, 10 Ağustos'ta Genel Kurul'da 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyla kabul edilerek yasalaştı.

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