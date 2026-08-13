AK Parti 25 yaşında: Siyasette çeyrek asır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, 25 yıllık siyasi yolculuğunda çok sayıda seçim zaferi, kritik dönemeç ve siyasi dönüşüme imza attı. İşte partinin çeyrek asırlık iktidar serüveninin öne çıkan başlıkları.
İktidar yolculuğu
AK Parti, 2007 seçimlerinde oyunu yüzde 46,58'e, 2011'de ise yüzde 49,83'e yükseltti.
2008'de vesayet odakları tarafından kapatma davasıyla karşı karşıya kalan parti, Anayasa Mahkemesi'nde gerekli çoğunluk sağlanamayınca kapatılmaktan kurtuldu.
O dönemde vesayet odakları tarafından şişirilen faili meçhuller, terör saldırıları, 'Cumhuriyet mitingleri' ve darbe çağrıları parti üzerindeki siyasi baskıyı giderek artırsa da halk desteğini arkasına alan Erdoğan milli iradeye olan güveniyle Türkiye'yi sükunetle yönetmeyi sürdürdü.
15 Temmuz sonrası Cumhur İttifakı
Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan
24 Haziran 2018 seçimlerinde Erdoğan yüzde 52,59 oyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. AK Parti ise milletvekili seçiminde yüzde 42,56 oyla yine birinci parti çıktı.
2019 yerel seçimlerinde AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı çatısı altında seçime girdi. AK Parti yüzde 44,33 oyla birinci parti olurken, ittifak kapsamında birçok ilde ortak aday stratejisi uygulandı.
2023 seçimleri ve yeni dönem
Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi 24 Mart 2021'de gerçekleştirildi ve Erdoğan yeniden genel başkan seçildi.
- AK Parti böylece kuruluşundan itibaren girdiği genel seçimlerde birinci parti olma serisini sürdürdü.
7 Ekim 2023'te yapılan 4. Olağanüstü Büyük Kongre'de Erdoğan yeniden genel başkan seçildi.
31 Mart seçimleri sonrası kadro değişimi
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti yüzde 35,49 oy aldı ve 24 il ile 357 ilçe belediyesini kazandı. Seçimin ardından bazı il ve ilçe teşkilatlarında değişime gidildi.
"Terörsüz Türkiye" süreci
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'teki çağrısıyla başlayan süreç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle ilerledi. TBMM bünyesinde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu ve çalışmalarını tamamladı.
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