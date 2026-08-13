Mezun subay ve astsubaylar duayla göreve hazır

Kaza yapan araç alev topuna döndü
Sultanbeyli’de bir otomobilin, park halindeki araçlara çarpması sonucu çıkan yangın söndürüldü. Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kavşaktan dönüş yapmaya çalıştığı sırada kontrolden çıkarak park halindeki minibüs ve otomobile çarptı. Kazada metrelerce sürüklenen minibüs, dere yatağının etrafındaki bariyerlerin üstüne çıkarak durdu. Çarpmanın şiddetiyle minibüs ve otomobil yanmaya başladı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü olay yerinden kaçtı.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.