CIA yemlendi başkan kamyona girdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO Zirvesi’nin ardından Ankara’dan ayrılırken gizlice uçak değiştirmesine ilişkin ortaya çıkan yeni bir ayrıntı Amerikan istihbarat servislerinin İsrail tarafından yemlendiğini ortaya çıktı. Yeni Şafak 12 Ağustos tarihli manşetinde, "ABD Başkanı'nın bir suikast paranoyasına sokulmak istendiğini"yazmıştı. Washington Post, İsrail tarafından ABD makamlarına iletilen ve İran’ın Trump’a yönelik suikast gerçekleştirebileceği yönündeki istihbaratın CIA tarafından ikna edici bulunmadığını belirtti. Buna rağmen Trump'ı hedef alan geçiş saldırıların etkisi altında kalan CIA, ABD Başkanı'nı bir yemek kamyonuna (catering) koyarak kaçırmak zorunda kaldı. Amerikan yönetiminin yaşadığı suikast paranoyası İsrail tarafından kullanıldı.

GÜVENİLİRLİĞİ DÜŞÜK

Washington Post gazetesinin, Trump'ın yemek kamyonuyla kaçırılmasına sebep olan, istihbarat konusunda bilgi sahibi mevcut ve eski ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre İsrail, Trump’ın Ankara ziyareti sırasında olası bir saldırı tehdidi konusunda CIA’yi bilgilendirdi. Ancak CIA yetkilileri, söz konusu istihbaratın güvenilirliğini düşük değerlendirdi. ABD’li yetkililerden biri, istihbaratın “ABD kaynaklı değil, İsrail kaynaklı ve güvenilirliği düşük” olduğunu belirtti. Buna rağmen ABD Gizli Servisi’nin herhangi bir riski göz ardı etmemek için gerekli güvenlik önlemlerini aldığı ifade edildi.

İSRAİL'İN ABD'DEKİ ETKİSİ

Yaşananlar, bir süredir devam eden İsrail'in ABD siyasetini etkileme çabası tartışmalarının bir yansıması olarak değerlendirildi. Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, "İsrail tarafından sağlanan istihbaratın sadece güvenilir olmakla kalmayıp, aynı zamanda ne ölçüde bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanabilir olduğu konusunda merak içindeyim. İran'ın, Başkan Trump'ın ölmesini isteyeceğinden hiç şüphem yok ancak tüm bunlar bana biraz hayal ürünü gibi geliyor" dedi. ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi eski Direktörü Joe Kent de X paylaşımında, "Trump'ın gizlice uçağını değiştirdiği hikayesi, aslında İran'la nasıl savaşa girdiğimizin harika bir örneğidir. İsrail kaynaklı, ABD kaynaklı değil ve kendi istihbarat kurumlarımız tarafından 'güvenilirliği düşük' olarak değerlendirilen istihbarat..." ifadelerini kullandı. Filistin asıllı Amerikalı analist Abdelhalim Abdelrahman ise "İsrail'i istihbarat sistemimize dahil etmek tam bir felaket olur" değerlendirmesini yaptı.

ÇOK FAZLA TEHDİT ALIYORUM

Trump, Ohio ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken uçak değişikliğini doğruladı. ABD Başkanı, farklı bir uçakla seyahat etmesinin Gizli Servis ve askeri yetkililerin yönlendirmesiyle gerçekleştiğini belirterek, “Açıkçası orada bir tehdit olduğunu tahmin ediyorum. Bu konuda çok fazla soru sormadım. Zaten çok fazla tehdit alıyorum” sözleriyle girdiği güvenlik paranoyasını gözler önüne serdi.

TÜRKİYE UYARMIŞTI

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın Trump ve ABD istihbarat kuruluşlarını yanılttığı ilk olay bu değil. Mossad, şubat ayında da Trump'a İran yönetiminin Kürt grupların kullanılması ve iç karışıklık sonucu bir iki hafta içerisinde çökeceğine ilişkin yanıltıcı bir istihbarat paylaştı. ABD Başkanı'nı sonu gelmeyecek bir kara savaşı sürükleyebilecek bu plan son anda Türkiye'nin araya girmesi ve Trump'ı olası sonuçları konusunda uyarmasıyla akamete uğradı. Yanıltıcı istihbaratı sunan Mossad yetkilileri 6 ay sonra Netanyahu tarafından görevden alınmak zorunda kaldı.

İRAN DALGA GEÇTİ

Öte yandan İran’ın Güney Afrika Büyükelçiliği, Trump’ın gizli uçak değişikliğini sosyal medya üzerinden alaycı ifadelerle hedef aldı. Büyükelçilik, Trump’ın geçmişteki suikast girişiminin ardından verdiği poz ile uçaklarda kullanılan yemek ve içecek servis arabasının içine saklandığını gösteren mizahi görseller paylaştı. Büyükelçilik, başka bir paylaşımında ise ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran’ın eski dini lideri Ali Hamaney’e atıfta bulunarak Trump’ı hedef alan ifadeler kullandı.

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