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ABD Mahkemesinden Trump lehine karar: 'Büyük bir zafer elde ettik'

ABD Mahkemesinden Trump lehine karar: 'Büyük bir zafer elde ettik'

23:14, 13/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 23:14, 13/08/2026, Perşembe
AA
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ABD Mahkemesinden Trump lehine karar: 'Büyük bir zafer elde ettik'
ABD'de mahkeme, Trump'ın düşük değerli gönderilerde tarife muafiyetini kaldırma yetkisini onadı

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın 800 dolar ve altındaki gönderilere uygulanan gümrük vergisi muafiyetini kaldırma yetkisine sahip olduğuna karar verdi. Kararı "büyük bir zafer" olarak nitelendiren Trump, uygulamanın kaçakçılık ve vergi kaybına yol açan bir açık kapı olduğunu belirtti.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın 800 dolar ve altındaki düşük değerli gönderilere uygulanan "de minimis" gümrük vergisi muafiyetini kaldırma yetkisine sahip olduğuna hükmetti.

Mahkeme, ABD'li otomotiv parçası distribütörü Detroit Axle'ın, Trump'ın söz konusu muafiyeti kaldırmak için yasal yetkisi bulunmadığını savunarak açtığı davada kararını verdi.

Kararda, Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası'nın (IEEPA), Başkan'a yabancı ülkelerin veya bu ülkelerin vatandaşlarının ekonomik çıkarlarıyla bağlantılı bazı "hak, yetki veya ayrıcalıkları" geçersiz kılma yetkisi verdiği belirtildi.

Mahkeme, "de minimis" muafiyetini bu kapsamda yasal bir "ayrıcalık" olarak değerlendirdi. Böylece mahkeme, davacı şirketin muafiyetin kaldırılmasına ilişkin itirazlarını reddederek, ABD hükümeti lehine karar verdi.


"De minimis muafiyeti konusunda "büyük bir zafer" elde ettik"

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından mahkemenin kararına ilişkin paylaşımda bulundu.

"De minimis" muafiyeti konusunda "büyük bir zafer" elde ettiklerini belirten Trump, yabancı göndericilerin yıllardır değeri 800 dolara kadar olan paketleri ABD'ye gümrüksüz ve tarifesiz, çok daha az denetimle gönderebildiğine işaret etti.

Trump, bu durumun tarifelerden kaçanlar için büyük bir açık kapıya dönüştüğünü savunarak, fentanil kaçakçıları, sahte ürün üreticileri ve ABD'ye tehlikeli ve yasa dışı ürünler gönderen diğer suçlular tarafından kullanılan bir kanal haline geldiğini belirtti.


"Artık Amerika daha güvenli"

Yalnızca 2024'te "de minimis" uygulamasının ABD'nin tahmini 10,8 milyar dolarlık gümrük vergisi gelirinden mahrum kalmasına neden olduğunu belirten Trump, uyuşturucu ve sahte ürünlere yönelik el koymaların "şaşırtıcı" bir bölümünün de bu kanal üzerinden gerçekleştiğini aktardı.

Trump, bu "saçma" ayrıcalığa son verdiklerini ve yabancı malların kurallara uymasını sağladıklarını vurguladı.

ABD Başkanı Trump,
"Amerika artık daha güvenli, çalışanlarımız daha iyi korunuyor ve daha önce bu açık kapıdan sızıp giden milyarlarca dolarlık gümrük vergisi geliri, bunun yerine büyük ordumuzun finansmanına, vergi indirimlerine, bahşişlerden ve sosyal güvenlik gelirlerinden vergi alınmamasına katkı sağlayabilir."
 ifadelerini kullandı.

Trump yönetimi, 2025'te 800 dolar veya daha düşük değerli gönderilere uygulanan "de minimis" gümrük muafiyetini sona erdirmişti.


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Başlıklar :ABD Başkanı Donald Trumpde minimisgümrük vergisitarife
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