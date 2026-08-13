Trump yönetiminin Harvard Üniversitesine açtığı antisemitizm davası düşürüldü

ABD'nin Massachusetts eyaletinde federal bir yargıç, Harvard Üniversitesini Yahudi öğrencilerin sözlü tacizine göz yummak ve antisemitizme izin vermekle suçlayan ABD Başkanı Donlad Trump yönetiminin açtığı davayı, yeterli kanıt olmadığı gerekçesiyle düşürdü.

​​​​​​​ABD Bölge Yargıcı Richard G. Stearns, Trump yönetiminin, Hardvard Üniversitesi yetkililerine karşı açtığı Yahudi karşıtlığı davasıyla ilgili görüşünü açıkladı.

"Sürekli bir antisemitik uygulama söz konusu değil"

Stearns, Trump yönetiminin iddiasında yer alan olayları "münferit ve dönemsel" bularak, 1964 Sivil Haklar Yasası'nın ihlal edildiğine dair iddiaları hukuken yetersiz gördüğünü belirtti ve davanın ilerlemesini durdurma kararı aldı.

Mart ayında açılan davanın çoğunlukla 2023-24 akademik yılında meydana gelen olaylara odaklandığını belirten yargıç Stearns, birkaç olayın ise Mart 2025'te gerçekleştiğini söyleyerek, konunun sürekli bir antisemitik uygulamaya işaret etmediğine yönelik görüş bildirdi.

"Sonraki adımları değerlendiriyoruz"

Karara tepki gösteren ABD Adalet Bakanlığı Sivil Haklar Bölümü Başkanı Harmeet Dhillon, yaptığı açıklamada, "Karara katılmıyoruz ve sonraki adımları değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Trump yönetimi, Ekim 2023 sonrasında Harvard Üniversitesi'nde gerçekleştirilen protestolarda, üniversite yetkililerinin, Yahudi öğrencilerin "tükürülerek taciz edildiği, fiziksel saldırıya uğradığı ve takip edildiği" sırada bunlara engel olmak için "hiçbir şey yapmadığını" savunmuştu.

Daha sonra Başkan Trump, üniversitenin federal yardımlarında 2,6 milyar dolar kesinti kararını duyurmuş, bu karar 3 Eylül 2025'te Boston'daki bir mahkemede görülen dava sonucu ABD Bölge Yargıcı Allison Burroughs tarafından engellenmişti.

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