Fransa Maliye Bakanlığından siber saldırı açıklaması: Vergi kurumu hedef alındı
Fransa'da vergi idaresinden sorumlu kurum olan DGFiP'ye yönelik siber saldırı, şüphelilerden birinin itirafıyla ortaya çıktı. Fransa Maliye Bakanlığı incelemelerin sürdüğünü açıklarken olası yeni saldırılara karşı dijital güvenlik sistemlerinin güçlendirildiği bildirildi.
Fransa'da vergi kurumunun siber saldırıya uğradığı bildirildi.
Fransa Maliye Bakanlığı, Kamu Maliyesi Genel Müdürlüğünün (DGFiP) siber saldırıya uğradığına ilişkin basına yansıyan iddiaları doğruladı.
Bakanlık, Fransa'nın vergi idaresinden sorumlu kurumu DGFiP'nin haziran sonunda siber saldırıya uğradığını ve durumun, suçlulardan birinin itirafı sonrası ortaya çıktığını bildirdi.
Sızdırılan verilere ilişkin incelemelerin devam ettiğini aktaran Bakanlık, kaç kullanıcının saldırıdan etkilendiğine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.
DGFiP, olası siber saldırılara karşı yeni önlemlerin devreye konulduğunu duyurdu.
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