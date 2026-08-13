Fransa Maliye Bakanlığından siber saldırı açıklaması: Vergi kurumu hedef alındı

AfD gizemli şiddetle büyüyor

Almanya’da son anketlere göre aşırı sağcı Almanya Alternatif Partisi AfD %29, Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU %21’de. Aradaki fark 8 puana çıktı. Bu tablo soyut bir “AfD iktidara gelir mi?” sorusu değil, somut bir yönetim krizine dönüştü. Garip bir tesadüf, geleneksel hale gelen gizemli şiddet olayları AfD’ye ‘doping’ oluyor.