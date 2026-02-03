Yeni Şafak
Trump'tan Harvard'a 'Filistin'e destek' tazminatı: 1 milyar dolar talep etti

21:013/02/2026, Salı
AA
ABD Başkanı Trump
ABD Başkanı Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin'e destek için düzenlenen protestolar nedeniyle Harvard'ı hedef aldı. Trump, Harvard ile anlaşabilmek için 1 milyar dolar tazminat talep ettiğini belirterek, gelecekte hiçbir şekilde ilişki kurmak istemediklerini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir anlaşmazlık yaşadıkları Harvard'la anlaşabilmek için üniversiteden talep ettikleri tazminatın 1 milyar dolar olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları dolayısıyla anlaşmazlık yaşadığı Harvard Üniversitesini hedef aldı.

Trump,
"Şu anda 1 milyar dolarlık tazminat talep ediyoruz ve gelecekte Harvard Üniversitesi ile hiçbir şekilde ilişki kurmak istemiyoruz."
ifadesini kullandı.
Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin,
"Harvard, Trump yönetimiyle 200 milyon dolarlık tazminatta anlaştı."
şeklindeki haberini yalanlayan Trump, böyle bir durumun söz konusu bile olmadığını vurgulayarak, şimdi tazminat olarak 1 milyar dolar istediklerini kaydetti.

Üniversite yönetimiyle yaptıkları önceki anlaşmaya atıfta bulunan Trump, bu anlaşmanın artık masada olmadığını vurguladı.

Trump,
"Bu, Harvard'ın 500 milyon dolardan fazla nakit tazminat ödemesinden kurtulmasının bir yoluydu. Aslında bu rakam, ciddi yasa dışı işlerinden dolayı çok daha yüksek olmalıydı."
yorumunu yaptı.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Başkan Donald Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak, bu kararı engellemek için dava açmıştı.

Ağustos 2025'te ABD basınında çıkan haberlerde, Harvard Üniversitesi ile ABD yönetiminin, milyarlarca dolarlık federal araştırma fonunun yeniden sağlanması karşılığında üniversitenin 500 milyon dolar harcama yapmasını öngören bir hukuki uzlaşmaya yaklaştığı ileri sürülmüştü.

Boston Bölge Mahkemesi Yargıcı Allison Burroughs da Eylül 2025'te Trump'ın, Harvard Üniversitesinin fonlarını dondurmasını anayasaya aykırı bularak, fonların üniversiteye aktarılmasının önünü açmıştı.




