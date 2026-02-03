Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump: İran ile anlaşamazsak kötü şeyler olacak

Trump: İran ile anlaşamazsak kötü şeyler olacak

08:413/02/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a doğru giden büyük gemilerinin olduğunu belirterek, "İran’la anlaşabilirsek bu çok iyi olur, anlaşamazsak muhtemelen kötü şeyler olacak” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran'a doğru giden çok büyük gemilerinin olduğunu söyleyerek, “İran’la bir anlaşmaya varmak isterim. Şu anda İran’la görüşüyoruz. Eğer anlaşabilirsek bu çok iyi olur, anlaşamazsak muhtemelen kötü şeyler olacak” ifadelerini kullandı.

‘UKRAYNA VE RUSYA İLE ÇOK İYİ GİDİYORUZ’

Rusya-Ukrayna barış müzakereleri konusunda değerlendirmede bulunan Trump, “Bunu ilk kez söylüyorum, bence şu anda iyi gidiyoruz, belki yakında iyi haberler alırız” diye konuştu.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den her iki ülkedeki aşırı soğuk havaları gerekçe göstererek, ‘Ukrayna'yı bir hafta vurmaması’ yönünde ricada bulunduğunu ve Putin'in de bunu kabul ettiğini bildirdi.

‘JEFFREY EPSTEIN İLE HİÇBİR İLGİM YOK’

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'teki imza töreninde basın mensuplarının Epstein dosyalarıyla ilgili sorularını da yanıtladı. Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı dosyaların kendisini akladığını kaydeden Trump, Epstein adasına hiç gitmediğini fakat aralarında eski başkanlardan Bill Clinton gibi isimlerin de olduğu birçok Demokrat ismin adaya gittiğinin ortaya çıktığını aktardı.

Epstein ile Michael Wolff adlı bir yazarın kendisinin başkanlığını önlemek için komplo kurduğunu öne süren Trump, “Jeffrey Epstein ile hiçbir ilgim yok” dedi.


#Donald Trump
#İran
#ABD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ taksitleri sabit mi, zamlanacak mı? 55 m² 1+1 ve 65 ve 80 m² 2+1 ödeme planı