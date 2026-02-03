Trump: İran ile anlaşamazsak kötü şeyler olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran'a doğru giden çok büyük gemilerinin olduğunu söyleyerek, “İran’la bir anlaşmaya varmak isterim. Şu anda İran’la görüşüyoruz. Eğer anlaşabilirsek bu çok iyi olur, anlaşamazsak muhtemelen kötü şeyler olacak” ifadelerini kullandı.

‘UKRAYNA VE RUSYA İLE ÇOK İYİ GİDİYORUZ’

Rusya-Ukrayna barış müzakereleri konusunda değerlendirmede bulunan Trump, “Bunu ilk kez söylüyorum, bence şu anda iyi gidiyoruz, belki yakında iyi haberler alırız” diye konuştu.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den her iki ülkedeki aşırı soğuk havaları gerekçe göstererek, ‘Ukrayna'yı bir hafta vurmaması’ yönünde ricada bulunduğunu ve Putin'in de bunu kabul ettiğini bildirdi.

‘JEFFREY EPSTEIN İLE HİÇBİR İLGİM YOK’

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'teki imza töreninde basın mensuplarının Epstein dosyalarıyla ilgili sorularını da yanıtladı. Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı dosyaların kendisini akladığını kaydeden Trump, Epstein adasına hiç gitmediğini fakat aralarında eski başkanlardan Bill Clinton gibi isimlerin de olduğu birçok Demokrat ismin adaya gittiğinin ortaya çıktığını aktardı.

Epstein ile Michael Wolff adlı bir yazarın kendisinin başkanlığını önlemek için komplo kurduğunu öne süren Trump, “Jeffrey Epstein ile hiçbir ilgim yok” dedi.



