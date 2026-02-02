Yeni Şafak
ABD basını gün verip duyurdu: ABD-İran görüşmesi İstanbul'da

18:252/02/2026, Pazartesi
IHA
ABD ile İran arasında yükselen tansiyonun İstanbul'da yapılacak görüşmeyle düşmesi bekleniyor.
ABD basını, Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin Cuma günü İstanbul'da buluşacağını duyurdu.

İran’da ABD ile müzakereler için süreç başlatıldı.

Fars Haber Ajansı, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın ABD ile müzakerelerin başlatılması yönünde talimat verdiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu’na yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı da müzakerelerin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında yürütülmesinin planlandığını yazdı.

ABD basını: Taraflar İstanbul'da masaya oturacak

ABD basınında yer alan haberlerde de
Witkoff’un Arakçi ile Cuma günü İstanbul’da bir araya geleceği iddia edildi.
#İstanbul
#ABD
#İran
