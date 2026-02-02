Yeni Şafak
AB: İran'ın AB ordularını terör listesine almasını reddediyoruz

AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör listesine eklemişti
Averupa Birliği (AB) Komisyonu, İran'ın AB ordularını terör listesine almasını ve terör suçlamalarını bütünüyle reddettiklerini bildirdi.

Avrupa Birliği Komisyonu’nun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

El Anouni, İran'ın AB ordularını terör listesine almasını ve terör suçlamalarını bütünüyle reddettiklerini söyledi.

AB ülkelerinin Tahran'daki büyükelçi ve temsilcilerini Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan El Anouni, bunun Viyana Sözleşmesi uyarınca bir diplomatik uygulama olduğunu belirtti.



