Amerikan basını iddiası: ABD-İran barış masası Ankara'da kurulabilir

ABD basınında yer alan haberlerde, Türkiye, Mısır ve Katar’ın bu hafta Ankara’da ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey İranlı yetkililer arasında bir görüşme ayarlamak için çalıştığı öne sürülerek, İran ve ABD heyetlerinin bu hafta Türkiye’de bir araya gelebileceği iddia edildi.