Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Amerikan basını iddiası: ABD-İran barış masası Ankara'da kurulabilir

Amerikan basını iddiası: ABD-İran barış masası Ankara'da kurulabilir

00:202/02/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
İran ve ABD’li yetkililerin bu hafta Türkiye’de bir araya gelebileceği iddia edildi.
İran ve ABD’li yetkililerin bu hafta Türkiye’de bir araya gelebileceği iddia edildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, Mısır, Katar ve Türkiye’nin girişimleri sonucu İran ve ABD heyetlerinin bu hafta Türkiye’de bir araya gelebileceği öne sürüldü.

İran ve ABD arasındaki gerilim devam ederken, Mısır, Katar ve Türkiye’nin iki ülke arasındaki diplomatik temasları sürüyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, Türkiye, Mısır ve Katar’ın bu hafta Ankara’da ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey İranlı yetkililer arasında bir görüşme ayarlamak için çalıştığı öne sürülerek, İran ve ABD heyetlerinin bu hafta Türkiye’de bir araya gelebileceği iddia edildi.
ABD Başkanı Donald Trump
Haberlerde adı açıklanmayan bir yetkilinin,
"İşlem ilerliyor. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz
" ifadelerine yer verilirken,
Trump’ın İran’a yönelik bir saldırı konusunda henüz nihai bir karar vermediği ve diplomatik bir çözüme açık olduğu belirtildi.
İran lideri Ali Hamaney

#ABD
#İran
#Ankara
#Barış
#Müzakere
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tekirdağ'da okullar tatil mi? 2 Şubat Tekirdağ kar tatili valilik açıklaması var mı?