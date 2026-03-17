Samsun’da bayram namazı saat kaçta? 2026 Samsun Ramazan Bayramı vakti

Ramazan ayının ardından milyonlarca Müslüman bayram sabahında camilerde buluşmaya hazırlanıyor. Samsun’da Ramazan Bayramı namazı için vakit de netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini takvime göre Samsun’da bayram namazı 20 Mart 2026 Cuma günü saat 07:10’da kılınacak.

Samsun’da bayram namazı saati açıklandı

Ramazan ayının son orucu 19 Mart Perşembe günü tutulacak. Ertesi gün sabah saatlerinde vatandaşlar bayram namazını eda etmek için camilere gidecek.

Diyanet’in açıkladığı 2026 imsakiyesine göre Samsun’da bayram namazı vakti 07:10 olarak belirlendi. Bayram sabahında cemaat camilerde saf tutarak namazı birlikte kılacak.

Ramazan Bayramı 20 Mart’ta başlıyor

2026 yılında Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bir ay süren Ramazan ibadetinin ardından Müslümanlar bayramın ilk gününe bayram namazıyla girecek.

Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Samsun’da da bayram namazı, bayram sabahının en önemli ibadetlerinden biri olarak camilerde cemaatle birlikte kılınacak.

Ramazan Bayramı’nın anlamı ve önemi

Ramazan Bayramı, İslam dünyasında oruç ibadetinin tamamlanmasının ardından kutlanan önemli dini günlerden biridir. Arapçada “Eid al-Fitr” olarak adlandırılan bu bayram, Ramazan ayının sona erdiğini ifade eder.

Şevval ayının ilk günü olan bayramın ilk gününde oruç tutulmaz. Aynı zamanda verilen fıtır sadakası sebebiyle Ramazan Bayramı “Fıtır Bayramı” olarak da bilinir. Bayram günleri; aile ziyaretlerinin yapıldığı, paylaşma ve dayanışmanın öne çıktığı özel zamanlar olarak kabul edilir.

Ramazan Bayramı namazı nasıl kılınır?

NİYET:

Niyet ettim Allah’ım senin rızan için

Ramazan Bayramı namazını kılmaya,

uydum hazır olan imama.

1. REKÂT:

📌 İmam sesli, cemaat ise gizlice “Allahüekber” diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

📌 Gizlice Sübhaneke duası okunur.

📌 Sonra imamla birlikte ilave (zaid) tekbirlere geçilir.

📌 “Allahüekber” diyerek 1. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

📌 “Allahuekber” diyerek 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

📌 “Allahüekber” diyerek 3. tekbir alınır ve eller bağlanır.

📌 İmam gizlice Eûzü-Besmele çeker, sesli olarak Fâtiha ile zammı sure okur. Cemaat sessizce imamı dinler. Rükû ve secde yapılır.

2. REKÂT:

📌 İmam; gizlice Besmele çeker, sesli olarak Fâtiha ve zammı sure okur.

📌 Rükûya gitmeden önce, ilave tekbirlere geçilir.

📌 “Allahüekber” diyerek 1. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

📌 “Allahüekber” diyerek 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

📌 “Allahüekber” diyerek 3. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

📌 Son olarak, 4. tekbirle birlikte rükûya gidilir.

📌 Rükû ve secdeden sonra oturulur. Tahiyyat , Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur.

📌 “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah” diyerek önce sağ sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

📌 “Allâhüekber Allâhüekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.

📌 Bayram hutbesi okunur.

📌 Hutbeden sonra imam hatip tekbirlerle minberden iner. Hep birlikte dua edilerek Bayram Namazı tamamlanır.







