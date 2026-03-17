Manisa bayram namazı vakti 2026: Manisa'da Ramazan bayram namazı saat kaçta? Ezan kaçta okunacak?

21:4717/03/2026, mardi
Manisa'da bayram namazı 07.44'te kılınacak
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram sabahında camilerde saf tutacak vatandaşlar için Manisa’daki bayram namazı saati de netleşti. Manisa’da Ramazan Bayramı namazı 20 Mart sabahı saat 07:44’te kılınacak.

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Türkiye genelinde milyonlarca Müslüman bayram sabahına hazırlanıyor. Manisa’da Ramazan Bayramı namazı için vakit de belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2026 yılı dini günler takvimine göre bayram namazı 20 Mart 2026 Cuma günü saat 07:44’te eda edilecek.

Manisa’da bayram namazı saati belli oldu

Ramazan ayının son orucu 19 Mart Perşembe günü tutulacak. Ardından bayram sabahı erken saatlerde camilere akın eden vatandaşlar, bayram namazıyla birlikte Ramazan Bayramı’nı karşılayacak.

Diyanet’in 2026 imsakiyesine göre Manisa’da bayram namazı vakti 07:44 olarak açıklandı. Bu saatte camilerde saf tutulacak ve bayram namazı cemaatle birlikte kılınacak.

Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?

2026 yılında Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak. Ramazan ayının tamamlanmasının ardından Müslümanlar bayramın ilk gününde bayram namazını kılarak bayram sevincini camilerde paylaşacak.

Bayram namazı, Türkiye’nin tüm şehirlerinde olduğu gibi Manisa’da da bayram sabahının en önemli ibadetlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Ramazan Bayramı’nın anlamı ve önemi

Ramazan Bayramı, İslam dünyasında bir ay boyunca tutulan orucun ardından gelen bayram olarak biliniyor. Arapçada “Eid al-Fitr” olarak adlandırılan bu gün, Ramazan ayının tamamlanmasını ifade ediyor.

Şevval ayının ilk günü olan bayramın ilk gününde oruç tutulmaz. Aynı zamanda bu dönemde verilen fıtır sadakası sebebiyle Ramazan Bayramı “Fıtır Bayramı” olarak da anılır. Bayram günleri; akrabalık bağlarının güçlendiği, ziyaretlerin yapıldığı ve toplumda dayanışmanın arttığı özel zamanlar olarak kabul edilir.



#manisa
#ramazan bayramı
#bayram namazı
#bayram namazı vakti
#diyanet i̇şleri başkanlığı
#namaz saati
#2026 ramazan bayramı
#ezan vakti
#Manisa bayram namazı
#Manisa bayram namazı vakti
#Manisa bayram namazı saati
