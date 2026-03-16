2026-TUS 1. Dönem sınavının 15 Mart'ta gerçekleştirilmesinin ardından adaylar soruların ne zaman yayımlandığını ve sonuç takvimini merak ediyor. ÖSYM'ye göre soru ve cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açılırken, adaylar tüm sorulara 15 Mart saat 17.45'ten itibaren 10 gün boyunca AİS üzerinden ulaşabilecek. Peki, 2026 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden öğrenilecek? ÖSYM TUS sonuç sorgulama ekranı

TUS 1. DÖNEM SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI! 2026-TUS 1. Dönem Sınavı ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı.



Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde yer alan tüm sorulara 15 Mart 2026 tarihinde saat 17.45'ten itibaren erişebilecek. Adaylar, soruların tamamını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntüleyebilecek. Soruların görüntülenmesi için tanınan süre 10 gün olacak. Bu süreç 25 Mart 2026 saat 23.59'da sona erecek.



3 /6 TUS 1. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TUS 1. Dönem sonuçları 15 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.



Adaylar TUS/1 sınav ve yerleştirme sonuçlarına, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından erişebilecekler.

5 /6 TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI