Thomas Reis kimdir? Thomas Reis Amedspor teknik direktörü mü olacak?

Ancak, Bochum ligin üst sıralarında kalmayı başaramadı ve Thomas Reis'in oyuncu olarak kadroda olduğu 1999 ve 2001 yıllarında 2. Bundesliga'ya düştü. 2000 ve 2002'de yeniden yükselmeyi başardı. Bochum'da bir Bundesliga sezonu daha geçirdikten sonra, 2002-03 Bundesliga sezonunun ardından kulüpten ayrıldı ve Güney Bölgesel Ligi takımlarından FC Augsburg'a transfer oldu..

Thomas Reis'in forma giydiği takım olan FC Augsburg son maçta kıl payı Bundesliga'ya yükselmeyi kaçırdı. 27 maçta 3 gol atan Reis, ardından SV Eintracht Trier 05'e transfer olarak 2. Bundesliga'ya geri döndü. Ancak Trier, 14. sıradaki FC Energie Cottbus'tan sadece bir gol averaj farkıyla kötü olduğu için küme düşme talihsizliğini yaşadı. Üstelik Trier, ligin bu aşamasına kadar sadece bir kez küme düşme hattına girmişti.