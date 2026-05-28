Thomas Reis kimdir? Thomas Reis Amedspor teknik direktörü mü olacak?

Süper Lig’e yükselen Amedspor, Samsunspor’u çalıştıran Thomas Reis ile görüşme gerçekleştirildiği öğrenildi. 52 yaşındaki Thomas Reis, 2024-2025 sezonunda Samsunspor’un başında dikkat çeken bir performans ortaya koymuştu. Karadeniz ekibi bu karşılaşmalarda 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı. Peki Thomas Reis kimdir, nereli, kaç yaşında? Thomas Reis hangi takımları çalıştırdı? İşte detaylar.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör arayışlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yeşil kırmızılı ekibin sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi. Samsunspor, Thomas Reis yönetiminde 72 maça çıktı. Fanatik'te yer alan haberde, Alman çalıştırıcıyla Amedspor yöneticilerinin bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Reis'ın adı son zamanlarda Beşiktaş'la da sık sık anılıyordu.
Teknik ekipte güçlü bir yapılanma hedefi olan Diyarbakır ekibinin Reis ile yapılacak görüşmenin ardından sürecin nasıl ilerleyeceğini netleştireceği vurgulandı. Samsunspor'u Avrupa'ya taşıyarak büyük bir başarıya imza atan 52 yaşındaki teknik adam, şubat ayında görevinden ayrılmıştı.
Thomas Reis kimdir?
Thomas Reis, 4 Ekim 1973 tarihinde Wertheim, Batı Almanya’da doğdu. 1992-93 Bundesliga sezonunda ilk kez Eintracht Frankfurt'un profesyonel kadrosuna dahil oldu ve ilk Bundesliga maçına 4 Ekim 1992'de VfB Stuttgart'a karşı çıktı. Bu maçta 83. dakikada Axel Kruse'nin yerine oyuna girdi. Bu dönemde 1993'ten 1995'e kadar Almanya 21 yaş altı millî futbol takımı'nda da oynadı. Ancak, Frankfurt'ta ilk 11'de kalıcı bir yer edinemedi. Üç yılda oynadığı on altı Bundesliga maçının ardından 1995'te ikinci lig takımı VfL Bochum'a transfer oldu.VfL Bochum'daki ilk sezonunda, Thomas Reis'in 31 maçta forma giyerek büyük katkı sağladığı bir yükseliş yaşandı ve takım Bundesliga'ya çıktı. Bir sonraki yıl, birinci ligde beşinci sırayı alarak büyük bir başarı elde ettiler ve Reis o sezon hiçbir maçı kaçırmadı.
Ancak, Bochum ligin üst sıralarında kalmayı başaramadı ve Thomas Reis'in oyuncu olarak kadroda olduğu 1999 ve 2001 yıllarında 2. Bundesliga'ya düştü. 2000 ve 2002'de yeniden yükselmeyi başardı. Bochum'da bir Bundesliga sezonu daha geçirdikten sonra, 2002-03 Bundesliga sezonunun ardından kulüpten ayrıldı ve Güney Bölgesel Ligi takımlarından FC Augsburg'a transfer oldu..
Thomas Reis'in forma giydiği takım olan FC Augsburg son maçta kıl payı Bundesliga'ya yükselmeyi kaçırdı. 27 maçta 3 gol atan Reis, ardından SV Eintracht Trier 05'e transfer olarak 2. Bundesliga'ya geri döndü. Ancak Trier, 14. sıradaki FC Energie Cottbus'tan sadece bir gol averaj farkıyla kötü olduğu için küme düşme talihsizliğini yaşadı. Üstelik Trier, ligin bu aşamasına kadar sadece bir kez küme düşme hattına girmişti.
2005/06 sezonunda Baden-Württemberg Oberliga'da mücadele eden SV Waldhof Mannheim takımına transfer oldu, ancak burada sadece dört maçta forma giyip bir gol attı.
Şubat 2009'dan Şubat 2012'ye kadar VfL Bochum'un gençlik bölümünde önce gözlemci, daha sonra antrenör ve daha sonra ise gençlik departmanı yöneticisinin antrenörü ve yardımcısı oldu. Şubat 2012'den 9 Nisan 2013'e kadar Karsten Neitzel yönetimindeki Bochum profesyonel takımının yardımcı antrenörlüğünü yaptı. Ardından, Bochum U-19 takımında ve Ocak 2014'te Bochum U-23 takımında antrenörlük görevini üstlendikten sonra, Ocak 2015'ten itibaren tekrar A takımının yardımcı antrenörü olarak görev yaptı.
30 Mart 2015'te Thomas Reis, 24 katılımcıdan biri olarak Almanya Futbol Federasyonu'ndan futbol antrenörlüğü lisansını aldı. 2022 yılının Ekim ayı sonunda Frank Kramer'in yerine FC Schalke 04'ün başına geçti. 12 Haziran 2024 tarihinde Markus Gisdol'den boşalan Samsunspor teknik direktörlüğüne getirildi. İlk sezonunda Samsunspor, sürpriz bir şekilde ligi 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi playofflarına katılmaya hak kazandı. UEFA Avrupa Ligi'nden elendikten sonra yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etti. İlk haftalar oldukça başarılı gittikten sonra hem ligde hem de Avrupa kupalarında aldığı kötü sonuçlardan sonra takımdan ayrıldı.