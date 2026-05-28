MEMUR ZAMMI 2026 TEMMUZ YENİ TABLO: Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, doktor...

MEMUR MAAŞI ŞİMDİDEN 68 BİN TL'Yİ AŞTI

Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alması için ise ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşması gerekiyordu. Yılın ilk 3 ayı için enflasyon farkı oluşmamıştı. Nisan ayında gerçekleşen rakamlarla memur ve memur emeklisi için ilk enflasyon farkı oluştu.

Yüzde 14.64 çıkan ocak-nisan enflasyonuna göre memurlara ve emeklilerine yüzde 3.28 fark çıktı. Bu fark ile temmuz zammı şimdiden yüzde 10.51'e ulaştı.

Geriye 2 veri kalırken 4 aylık zam oranına göre en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 68 bin 395 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 772 liradan 30 bin 691 liraya çıkacak.