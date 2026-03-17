İslam âlemi Ramazan ayını uğurlamaya hazırlanırken, Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazı saatlerini açıkladı. Buna göre Gaziantep’te bayram namazı sabah saat 07.04’te kılınacak. Diyanet’in yayımladığı namaz vakitleri takvimine göre kentte yaşayan vatandaşlar bayram sabahı erken saatlerde camilere giderek bayram namazını eda edecek. Peki bayram namazı nasıl kılınır? İşte bayram namazı kılınışı.
Ramazan ayı 19 Mart’ta sona eriyor. Arefe günü son iftar yapılacak ve ramazan ayına veda edilecek. 20 Mart Cuma günü Ramazan Bayramı başlayacak. Müslümanlar bayramın ilk gününde camilere giderek birlikte bayram namazını eda edecek. Diyanet Gaziantep bayram namazı saatini açıkladı.
Gaziantep’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı Ramazan Bayramına ait bayram namazı saatlerini yayınladı. Diyanet’in namaz takvimine göre Gaziantep’te bayram namazı sabah saat 07:04'te kılınacak.
Bayram namazı ve kılınışı
Bayram namazı, biri Ramazan Bayramında, diğeri Kurban Bayramında olmak üzere yılda iki defa kılınan iki rekâtlı bir namazdır. Bayram namazı Hanefî mezhebinde, Cuma namazının vücub şartlarını taşıyan kimselere vaciptir. Şafii ve Malikilere müekked sünnet, Hanbelilere göre ise farz-ı kifayedir.
Bayram namazına nasıl niyet edilir?
Hangi bayram namazı kılınacaksa niyet ona göre yapılır. Ramazan Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama”
şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
Bayram namazı nasıl kılınır?
Bayram namazı 1. Rekat kılınışı
· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
· Gizlice Sübhaneke okunur.
· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
· İkinci rekate kalkılır.
Bayram namazı 2. Rekat kılınışı
· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
· Cemaat ise sessizce imamı dinler.
· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
· Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.