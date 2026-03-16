Konya bayram namazı vakti 2026: Konya'da bayram namazı saat kaçta?

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Konya’da yaşayan vatandaşlar bayram namazının saatini araştırmaya başladı. Bayram sabahı camilere giderek ibadetlerini yerine getirmek isteyenler, şehirlerine göre belirlenen bayram namazı vakitlerini öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı resmi takvimi inceliyor.

Konya’da bayram namazı saati

Türkiye genelinde bayram namazı saatleri illere göre birkaç dakika farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, kendi illerine ait namaz saatlerini önceden öğrenmeye çalışıyor. Konya’da da bayram sabahı camilerde yoğunluk yaşanması bekleniyor.

Diyanet takvimine göre 2026 bayram vakti

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre Konya’da Ramazan Bayramı namazı 20 Mart Cuma günü saat 07.24’te kılınacak. Bayram sabahı erken saatlerde camilere giden vatandaşlar namazın ardından bayramlaşarak aile ziyaretlerine başlayacak.

Bayram sabahı camilerde buluşma

Ramazan Bayramı’nın ilk günü Türkiye genelinde olduğu gibi Konya’da da vatandaşlar sabah saatlerinde camilerde bir araya gelecek. Bayram namazının ardından aile ziyaretleri, büyüklerin ziyaret edilmesi ve geleneksel bayramlaşma programları gün boyunca devam edecek.

Bayram namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır?

Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.