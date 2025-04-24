İstanbul'da Silivri açıklarında saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli deprem, çok sayıda çevre ilden de hissedildi. Bu sarsıntının ardından İstanbul'da deprem riski en çok ve en az olan yerler gündeme geldi. Peki, İstanbul'da en sağlam ve riskli ilçeler hangileri? İşte en sağlam ve en riskli ilçelerin listesi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 23 Nisan Çarşamba günü merkez üssü Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. 12.49'da meydana gelen şiddetli deprem Marmara Bölgesi'nin büyük bölümünde hissedildi. Meydana gelen depremin ardından İstanbul deprem riski en az olan ve fazla olan ilçeler de araştırılmaya başlandı.
İstanbul'un en riskli ilçeleri
Türkiye'nin deprem riski en yüksek şehirlerinin arasında yer alan İstanbul, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın üzerinde yer alıyor.
AFAD tarafından hazırlanan "İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)" raporunda yer alan bilgilere göre İstanbul'un tüm ilçeleri için deprem yüksek derecede risk oluşturuyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) raporuna göre ise 91 bin bina 7,5 büyüklüğündeki bir depremde ağır veya çok ağır hasar alacak. Riskli binaların dönüşümü içinse sağlam zeminli bölgelerin seçilmesi bekleniyor. Riskli yapı tespiti için uzun zaman gerekli. Bunun yerine ‘1999 öncesi inşa edilen tüm yapılar riskli statüsünde’ denilebilir. Evinin riskli olmadığını düşünenler test yaptırmalı. Böylece daha hızlı bir şekilde yüz binlerce konutun dönüşümden faydalanması sağlanır.
İstanbul'da zemini sağlam olan ilçeler neresi?
Jeoloji Mühendisi Dr. İsak Yılmaz; Başakşehir, Sultangazi, Ayazağa, Gaziosmanpaşa, Etiler gibi bölgelerin zemininin daha sağlam olduğunu belirtti.
İstanbul'da zemini en sağlam ilçeler
- Şile
- Çekmeköy
- Beykoz
- Ümraniye
- Kadıköy
- Ataşehir
- Sultanbeyli (Yüksek kesimleri iyi)
- Sancaktepe (Yüksek kesimleri iyi)
İstanbul’da riskli ilçeler hangileri?
Maltepe
Pendik
Kartal
(Bu ilçelerin sahil kesimleri iyi değil, iç kesimleri iyi.)
İstanbul’da zemini kötü riskli ilçeler hangileri?
- Büyükçekmece
- Küçükçekmece
- Avcılar
- Zeytinburnu
- Esenler
- Bağcılar
- Fatih
- Beylikdüzü
- Bakırköy
- Güngören
- Esenyurt