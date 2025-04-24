Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 23 Nisan Çarşamba günü merkez üssü Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. 12.49'da meydana gelen şiddetli deprem Marmara Bölgesi'nin büyük bölümünde hissedildi. Meydana gelen depremin ardından İstanbul deprem riski en az olan ve fazla olan ilçeler de araştırılmaya başlandı.

İstanbul'un en riskli ilçeleri

Türkiye'nin deprem riski en yüksek şehirlerinin arasında yer alan İstanbul, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın üzerinde yer alıyor.

AFAD tarafından hazırlanan "İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)" raporunda yer alan bilgilere göre İstanbul'un tüm ilçeleri için deprem yüksek derecede risk oluşturuyor.

İstanbul'un en riskli ilçelerinin ise Adalar, Adalar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Maltepe, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu ve Sultanbeyli ilçeleri olduğu belirtiliyor. İstanbul'un orta düzeyde deprem riski olan ilçelerinin ise Essenyurt, Eyüp, Güngören (Merter semti), Eyüpsultan (Alibeyköy semti), Sultangazi, Beykoz olarak belirtiliyor.

İstanbul deprem risk haritası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) raporuna göre ise 91 bin bina 7,5 büyüklüğündeki bir depremde ağır veya çok ağır hasar alacak. Riskli binaların dönüşümü içinse sağlam zeminli bölgelerin seçilmesi bekleniyor. Riskli yapı tespiti için uzun zaman gerekli. Bunun yerine ‘1999 öncesi inşa edilen tüm yapılar riskli statüsünde’ denilebilir. Evinin riskli olmadığını düşünenler test yaptırmalı. Böylece daha hızlı bir şekilde yüz binlerce konutun dönüşümden faydalanması sağlanır.

İstanbul'da zemini sağlam olan ilçeler neresi?

Jeoloji Mühendisi Dr. İsak Yılmaz; Başakşehir, Sultangazi, Ayazağa, Gaziosmanpaşa, Etiler gibi bölgelerin zemininin daha sağlam olduğunu belirtti.

İstanbul'da zemini en sağlam ilçeler

Şile

Çekmeköy

Beykoz

Ümraniye

Kadıköy

Ataşehir

Sultanbeyli (Yüksek kesimleri iyi)

Sancaktepe (Yüksek kesimleri iyi)

İstanbul’da riskli ilçeler hangileri?

Maltepe

Pendik

Kartal

(Bu ilçelerin sahil kesimleri iyi değil, iç kesimleri iyi.)

İstanbul’da zemini kötü riskli ilçeler hangileri?

Büyükçekmece Küçükçekmece Avcılar Zeytinburnu Esenler Bağcılar Fatih Beylikdüzü Bakırköy Güngören Esenyurt







