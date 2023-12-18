Deprem duası özellikle de asrın felaketi olarak kabul edilen Kahramanmaraş depremi sonrası vatandaşlar tarafından bir hayli merak ediliyor. Deprem öncesi, deprem anında ve deprem sonrasında okunacak deprem dualarının yanında, Peygamberimiz depremde hangi duayı okurdu? sorusu da arama motoru üzerinden bir hayli araştırılmakta. İşte depremde okunacak dualar.

Deprem Türkiye’nin bir gerçeğidir. Bu gerçekten her nerede olunursa olunsun kaçılmazdır. Deprem ülkemizin bir geçeği olduğuna göre ona göre tedbirler alınmalı, binalar depreme karşı dayanıklı olarak inşaa edilmelidir. Tedbirini alıp sonra da Allah’a tevekkül edilmeli. Deprem anında ve sonrasında vatandaşlar deprem duasına yönelmekte. Dua etmek, her Müslümanın yapması gereken bir ibadettir. Dua okumak, Allah'a yakınlaşmanın ve O'nun sevgi ve rahmetini kazanmanın en güzel yoludur. Dua, sıkıntı ve zorluklardan kurtulmanın ve huzur ve mutluluğa kavuşmanın bir yoludur. Peygamber Efendimiz (SAV) deprem duasını tavsiye etmiştir. İşte depremde okunacak dualar ve sureler.

Deprem duası Türkçe okunuşu ve anlamı

Deprem duası, deprem sırasında ve sonrasında okunabilir. Deprem duası, Allah'tan yardım ve koruma istemek için okunur. Deprem duası okunuşu, her Müslümanın ezberinde olması gereken bir duadır.

Deprem duası Türkçe şu şekildedir:

"Allah'ım! Bizi bu depremden ve diğer tüm afetlerden koru. Bize sağlık, afiyet ve mutluluk ver. Bizi affet ve merhamet et. Amin."

Deprem duası Arapça okunuşu

"Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî."

Deprem duası Türkçe anlamı

Anlamı: Allah'ım! Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelebilecek bütün felaketlerden beni koru

Deprem olunca hangi sure okunur, okunması faydalıdır?

Allah (c.c)'un kitabı olan Kuran-ı Kerim'in 99. suresi olan Zilzal suresi, adını zelzele olarak bilinen Zilzal kelimesinden almıştır. Deprem olunca, "Deprem, arka arkaya gelen şiddetli sarsıntı" anlamına gelen Zilzal Suresini okumanız tavsiye edilebilir. Zelzeleden bahseden surenin Arapça'sını okuyamıyorsanız Türkçesini şu şekilde okuyabilirsiniz:

Zilzal Suresi Türkçe Okunuşu

Euzü besmele çekilir.

1- İza zülziletil erdu zilzaleha

2- Ve ahracetilerdu eskaleha

3- Ve kalel insanü ma leha

4- Yevmeizin tühaddisü ahbaraha

5- Bienne rabbeke evha leha

6- Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm

7- Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah

8- Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerah

Zilzal Suresi Türkçe anlamı

1, 2, 3.Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan, "Ona ne oluyor?" dediği zaman,

4.İşte o gün, yer, kendi haberlerini anlatır.

5.Çünkü Rabbin ona (öyle) vahyetmiştir.

6.O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır.

7.Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir.

8.Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir.

Diyanet deprem duası

Diyanet deprem duası: "Bismillahi lâ yedurru mea ismihî şey'in fil ardi ve lâ fi's-semai." (İşime) Allahın adıyla başlarım. Onun ismi ve yardımı olduktan sonra ne yeryüzü ve ne de gökyüzünün hiçbir bela ve sıkıntısı zarar vermez. Anlamı: "Allah'ın ismiyle, kendimi, ailemi ve malımı Allah'a havale ediyor.

Peygamberimizin (sav) deprem duası

Peygamberimizin (S.A.V) deprem duası şu şekildedir:

Peygamber Efendimiz (SAV) deprem gibi afetlere karşı, "Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali." duasının okunmasını tavsiye etmiştir.

İbni Abbas (r.a) rivayetine göre, Peygamber Efendimiz (SAV)'in kendisine "Ya Resulallah başım dertten kurtulmuyor. Afet ve musibetlerden korkuyorum." denildiğinde sabahları şu duayı okumasını tavsiye etmişti: "Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali."

Anlamı: "Allah'ın ismiyle, kendimi, ailemi ve malımı Allah'a havale ediyor. O'nun yüce himayesine bırakıyorum."

Peygamber Efendimiz (SAV)'in kaza ve beladan korunmak için tavsiye ettiği dua

"Bir kimse her gün sabah akşam şu duayı üç defa okursa, ona keza bela gelmez." (Ebu Davud, Edeb, 5/324; İbni Mâce, Dua, 3869)

"Bismillahi hayril Esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru ma'a'smihi şey'ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem'îul Alîm."

Anlamı: "O Allah'ın ismiyle (akşamladım) ki, O'nun ismiyle birlikte ne yerde, ne de gökte hiç birşey zarar veremez. O ki hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir."

Bismillahillezi La yedurru hadîsi: Hadis: «Bismillâhillezi lâ yedurru ma'asmihi şey'ün fil'-ardi ve'lâ fi's-Semâi ve Huve's-Semî'u'l-Alîm/Ne yerde, ne gökte adı(nın anılması)yla hiç bir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın ismiyle ki, O Semî ve Alîm'dir.» duasını her günün sabahında ve akşamında üç defa okuyana hiç bir sıkıntı gelmez.

Bismillahillezi duasını sabah 3 kez okuyana gün içinde hiçbir varlık zarar veremez. Gece yatmadan okuyan her türlü kötülükten ve felaketten emin olarak uyanır. Bismillahillezi duası öyle bir duadır ki okuyan kişiye Allah kötülüklerden korunması için zırh gibi onu kapsar.

Bismillahillezi la yedurru duası ayet mi?