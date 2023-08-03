|
Özgün

La ilâhe illallâhu vahdehû la şerîke leh Türkçe Anlamı

Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh zikri, pek çok fazileti bulunan ve bir sahih rivayette İsm-i Âzam mertebesini taşıyan cümle-i tevhidiyedir. La İlâhe İllallâhu Vahdehu La Şerîke Leh, İslam'ın temel inançlarından biri olan tevhid inancının ifadesidir. Arapça'da "Allah'tan başka ilah yoktur, O tektir, ortağı yoktur" anlamına gelir. Bu ifade, Allah'ın tek ve eşsiz olduğunu, her şeyin yaratıcısı, sahibi ve yöneticisi olduğunu kabul etmektir. Peki Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh" Arapça-Türkçe okunuşu, fazileti ve hakkında hadisler.

16:40 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
La İlâhe İllallâhu Vahdehu La Şerîke Leh anlamı, Arapça okunuşu, fazileti, sırları

La İlâhe İllallâhu Vahdehu La Şerîke Leh anlamı, Arapça okunuşu, fazileti, sırları

La İlâhe İllallâhu Vahdehu La Şerîke Leh ifadesi, İslam'ın temel ilkelerinden biridir. Bu ifadeyi kabul etmek, İslam'a girmenin ilk şartıdır.

la ilahe illallah vahdehu la şerike leh anlamı nedir?

"Lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ şerîke leh, lehu'l mulku ve lehu'l-hamdu ve huve alâ kulli şey'in Kadîr anamı nedir? “Tek ve ortaksız olan Allah'tan başka hiç bir hak ilah yoktur. Mülk onundur, hamd onundur. O, her şeye kadirdir”

Lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ şerîke leh, lehu'l mulku ve lehu'l-hamdu ve huve alâ kulli şey'in Kadîr Arapça yazılışı
  • لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
Lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ şerîke leh, lehu'l mulku ve lehu'l-hamdu ve huve alâ kulli şey'in Kadîr Türkçe anlamı:

Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur; o tektir, ortağı yoktur. Mülk onundur, hamd ona mahsustur ve o her şeye kàdirdir.

La İlâhe İllallâhu Vahdehu La Şerîke Leh Kur’an’da geçiyor mu?

La İlâhe İllallâhu Vahdehu La Şerîke Leh ifadesi, Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçmektedir. Bu ifadelerden bazıları şunlardır: Bakara Suresi 255. Ayet: "Allah'tan başka ilah yoktur. O, hayydır, kayyumdur. Onu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O'nun izni olmadan kim O'nun katında şefaat edebilir? O, her şeyi ilmiyle kuşatmıştır."

  1. Araf Suresi 180. Ayet: "De ki: 'Rabbim ancak Allah'tır. O, her şeyi yarattı ve O'nun her şey üzerinde bir nizamı vardır.'"
  2. Mü'min Suresi 62. Ayet: "De ki: 'Allah, birdir. Allah Samed'dir. O doğurmadı ve doğurulmadı. O'na denk hiçbir şey yoktur.'"

La İlâhe İllallâhu Vahdehu La Şerîke Leh fazileti ile ilgili hadisler

Amr İbnu Şuayb an Ebîhi an Ceddihî (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Duaların en faziletlisi Arefe günü yapılan duadır. Ben ve benden önceki peygamberlerin söyledikleri en faziletli söz, lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ şerîke leh lehü'l mülkü ve lehü'l hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr. (Allah'tan başka ilah yoktur, O tektir, O'nun ortağı yoktur, mülk O'nundur, hamd O'na aittir. O, her şeye kâdirdir.) sözüdür." [Muvatta, Kur'ân 32, (1, 214, 215); Tirmizî, Da'avât 133, (3579)]

Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor:

"
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki
:
  • "Kim, 'Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr.' duasını bir günde yüz kere söylerse, kendisine on köle âzad etmiş gibi sevab verilir, ayrıca lehine yüz sevab yazılır ve yüz günahı da silinir. Bu, ayrıca üç gün akşama kadar onu şeytana karşı muhafaza eder. Bundan daha fazlasını okumayan hiçbir kimse, o adamınkinden daha efdal bir amel de getiremez. Kim de bir günde yüz kere 'Sübhânallahi ve bihamdihi.' derse hataları dökülür, hatta denizin köpüğü kadar (çok) olsa bile." [Buhârî, Daavât 54, Bed'ü'l-Halk 11; Müslim, Zikr 28, (2691); Muvatta, Kur'ân 20, (1, 209); Tirmizî, Daavât 61, (3464)]

#La İlâhe İllallâhu Vahdehu La Şerîke Leh
#La İlâhe İllallâhu Vahdehu La Şerîke Leh okunuşu
#La İlâhe İllallâhu Vahdehu La Şerîke Leh anlamı
#La İlâhe İllallâhu Vahdehu La Şerîke Leh fazileti
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Opel Corsa Ağustos ayı güncel fiyat listesi 2023