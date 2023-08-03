La ilâhe illallâhu vahdehû la şerîke leh Türkçe Anlamı

La İlâhe İllallâhu Vahdehu La Şerîke Leh anlamı, Arapça okunuşu, fazileti, sırları
La İlâhe İllallâhu Vahdehu La Şerîke Leh ifadesi, İslam'ın temel ilkelerinden biridir. Bu ifadeyi kabul etmek, İslam'a girmenin ilk şartıdır.
la ilahe illallah vahdehu la şerike leh anlamı nedir?
"Lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ şerîke leh, lehu'l mulku ve lehu'l-hamdu ve huve alâ kulli şey'in Kadîr anamı nedir? “Tek ve ortaksız olan Allah'tan başka hiç bir hak ilah yoktur. Mülk onundur, hamd onundur. O, her şeye kadirdir”
- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur; o tektir, ortağı yoktur. Mülk onundur, hamd ona mahsustur ve o her şeye kàdirdir.
La İlâhe İllallâhu Vahdehu La Şerîke Leh Kur’an’da geçiyor mu?
La İlâhe İllallâhu Vahdehu La Şerîke Leh ifadesi, Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçmektedir. Bu ifadelerden bazıları şunlardır: Bakara Suresi 255. Ayet: "Allah'tan başka ilah yoktur. O, hayydır, kayyumdur. Onu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O'nun izni olmadan kim O'nun katında şefaat edebilir? O, her şeyi ilmiyle kuşatmıştır."
- Araf Suresi 180. Ayet: "De ki: 'Rabbim ancak Allah'tır. O, her şeyi yarattı ve O'nun her şey üzerinde bir nizamı vardır.'"
- Mü'min Suresi 62. Ayet: "De ki: 'Allah, birdir. Allah Samed'dir. O doğurmadı ve doğurulmadı. O'na denk hiçbir şey yoktur.'"
La İlâhe İllallâhu Vahdehu La Şerîke Leh fazileti ile ilgili hadisler
Amr İbnu Şuayb an Ebîhi an Ceddihî (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
"Duaların en faziletlisi Arefe günü yapılan duadır. Ben ve benden önceki peygamberlerin söyledikleri en faziletli söz, lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ şerîke leh lehü'l mülkü ve lehü'l hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr. (Allah'tan başka ilah yoktur, O tektir, O'nun ortağı yoktur, mülk O'nundur, hamd O'na aittir. O, her şeye kâdirdir.) sözüdür." [Muvatta, Kur'ân 32, (1, 214, 215); Tirmizî, Da'avât 133, (3579)]
Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor:
- "Kim, 'Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr.' duasını bir günde yüz kere söylerse, kendisine on köle âzad etmiş gibi sevab verilir, ayrıca lehine yüz sevab yazılır ve yüz günahı da silinir. Bu, ayrıca üç gün akşama kadar onu şeytana karşı muhafaza eder. Bundan daha fazlasını okumayan hiçbir kimse, o adamınkinden daha efdal bir amel de getiremez. Kim de bir günde yüz kere 'Sübhânallahi ve bihamdihi.' derse hataları dökülür, hatta denizin köpüğü kadar (çok) olsa bile." [Buhârî, Daavât 54, Bed'ü'l-Halk 11; Müslim, Zikr 28, (2691); Muvatta, Kur'ân 20, (1, 209); Tirmizî, Daavât 61, (3464)]