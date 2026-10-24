KYK burs sonuçları sorgulama ekranı gsb.gov.tr! KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?
KYK burs ve kredi sonuçları için üniversite öğrencilerinin bekleyişi devam ediyor. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde burs veya öğrenim kredisi desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra gözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığından gelecek açıklamaya çevirdi. Eğitim masraflarını karşılamak için destek bekleyen öğrenciler, sonuçların hangi tarihte ilan edileceğini ve sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, 2026 KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nereden öğrenilecek? İşte öğrencilerin merak ettiği ayrıntılar…
Üniversite öğrencilerinin gündeminde KYK burs ve kredi sonuçları yer alıyor. Başvurularını tamamlayan öğrenciler, burs desteği almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için açıklanacak sonuç tarihini takip ediyor. Eğitim hayatı boyunca maddi destekten yararlanmak isteyen adaylar, Gençlik ve Spor Bakanlığının duyurularını yakından izlerken sonuç ekranına ilişkin bilgileri de araştırıyor. Peki, 2026-2027 KYK burs sonuçları hangi gün açıklanacak? Öğrenim kredisi sonuçları burslarla birlikte mi ilan edilecek? İşte sonuç tarihine ilişkin merak edilenler…
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025-2026 eğitim-öğretim dönemi KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 4 Kasım 2025 tarihinde açıklandı. Açıklamanın ardından burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin taahhütname onay işlemleri ise e-Devlet üzerinden 9 Kasım 2025 tarihine kadar tamamlanmıştı.
2026-2027 KYK burs sonuçları için henüz tarih netleşmedi. İlerleyen günlerde açıklama yapılması bekleniyor.
KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TARİHLERİ
KYK burs ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman ilk ödemeler başvuru sonuçlarının açıklanıp taahhütname onaylarının tamamlanmasının ardından Kasım veya Aralık ayında ilk ödemenin iki aylık (Ekim + Kasım veya Kasım + Aralık) toplu olarak hesaplara yatırılıyor.
İlk ödemeden sonraki aylarda ödemeler, T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ile 10'uncu günleri arasında Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yatırılmaktadır.