GSS prim borçları silinecek mi? Meclis'e geldi mi? Yaklaşık 1 milyon kişi için düzenleme hazırlığı
GSS prim borçlarının silinmesine yönelik düzenlemenin, TBMM’ye sunulması planlanan torba kanun teklifinde yer alması ve 10 yıllık zamanaşımı süresi dikkate alınarak yaklaşık 1 milyon kişinin uygulamadan yararlanması hedefleniyor. Hangi dönemlere ait Genel Sağlık Sigortası borçlarının kapsama alınacağı, yararlanma koşulları ve uygulama takvimi ise henüz netleşmiş değil.
GSS prim borçlarının bir bölümünün silinmesini öngören düzenlemenin, TBMM’ye sunulması planlanan torba kanun teklifinde yer alması bekleniyor. 10 yıllık zamanaşımı süresi dikkate alınarak hazırlanacak uygulamadan yaklaşık 1 milyon kişinin yararlanması hedefleniyor.
GSS prim borçlarının silinmesine yönelik düzenleme için hazırlıklar sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması planlanan torba kanun teklifiyle, primlerini ödeyemeyen yaklaşık 1 milyon kişinin belirli borçlarının silinmesi öngörülüyor.
GSS borçlarında 10 yıllık süre dikkate alınacak
Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesini sağlayan Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında, ödenemeyen prim borçlarına yönelik bir adım atılması planlanıyor.
Hazırlanan düzenlemede şu unsurlar öne çıkıyor:
- Borçların silinmesinde 10 yıllık zamanaşımı süresinin dikkate alınması.
- Belirli GSS prim borçlarının kapsama alınması.
- Yaklaşık 1 milyon kişinin uygulamadan yararlanması.
Düzenlemenin, hazırlıkları devam eden torba kanun teklifinde yer alması bekleniyor.
Bütçe görüşmeleriyle birlikte yeni teklifler gündemde
TBMM’de gelecek hafta başlaması beklenen 2027 yılı bütçe görüşmelerinin yanı sıra farklı alanlardaki kanun teklifleri üzerinde de çalışılıyor.
Nafaka, boşanma ve aile hukukuna ilişkin değişiklikler içermesi planlanan 13. Yargı Paketi’nin yıl sonuna kadar Meclis’e sunulması bekleniyor. Sigara kullanımına yönelik yasakları içeren kanun teklifi ile gıda takviyelerine ilişkin düzenlemelerin ise bütçe görüşmeleri tamamlandıktan sonra gündeme gelmesi öngörülüyor.
Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin mevzuatta yapılması planlanan değişikliklerin de hazırlanacak torba kanun teklifine eklenmesi bekleniyor.
Deniz yetki alanları taslağında teknik çalışmalar sürüyor
Türkiye’nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini güvence altına almayı amaçlayan, “Mavi Vatan” olarak adlandırılan Türk Deniz Yetki Alanları Kanun Taslağı üzerinde de çalışmalar devam ediyor.
Yetkililer, teknik çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini belirtiyor. Teknik ölçümlerin yapıldığı ve ilgili bakanlıkların görüşlerinin şekillendiği ifade ediliyor.
Çalışmaların kanun metnine dönüştürülmesinin ardından taslağın, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasıyla TBMM gündemine taşınabileceği bildiriliyor.