Gram altında haftalık kayıp yüzde 4’ü aştı: 23 Ekim 2026 altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları haftalık bazda gerilerken gram altındaki değer kaybı yüzde 4’ü aştı. Yükselen enerji maliyetleri ve ABD’de faizlerin yüksek kalabileceği beklentisi düşüşte etkili olurken gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını haftanın son işlem gününde hangi seviyelere geldi? İşte piyasalardan son gelişmeler.
Altın fiyatları haftalık bazda gerilerken gram altın yüzde 4,18 değer kaybederek 6.396 liraya indi. Yükselen enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki baskısı ve ABD’de faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentisi, altının görünümünde etkili oldu.
Gram altın 6.396 lira seviyesinde
Türkiye’de altın fiyatları, 23 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.10 itibarıyla gram altında 6.396 lira, çeyrek altında 10.549 lira seviyesinde kaydedildi. Gram altının haftalık değer kaybı yüzde 4,18 olurken enerji maliyetleri, enflasyon ve ABD’nin faiz politikasına ilişkin beklentiler fiyatlamalarda öne çıktı.
Aynı saat itibarıyla altın türlerinin satış fiyatları şöyle sıralandı:
- Gram altın: 6.396 TL
- Çeyrek altın: 10.549 TL
- Yarım altın: 21.094 TL
- Cumhuriyet altını: 42.053 TL
Altındaki düşüşte faiz beklentileri etkili oldu
Enerji maliyetlerindeki artışın enflasyondaki düşüşü zorlaştırabileceği endişesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinde daha temkinli davranabileceği beklentisini güçlendirdi. Bankanın sıkı para politikası duruşunu koruma ihtimali, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.
Faizlerin uzun süre yüksek kalması ihtimali, faiz getirisi bulunmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırıyor. Bu beklentinin güçlendiği dönemlerde altının yatırım araçları arasındaki cazibesi azalabiliyor.
Enerji tarafında ise aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,8 yükselişle 116,4 dolardan işlem gördü. Petrol fiyatları, enflasyon baskısı ve faiz beklentileri arasındaki bağlantı, altının haftalık kaybında etkili oldu.
Ons altın 3.997 dolardan işlem gördü
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı saat 18.30 itibarıyla 3.997 dolar seviyesinde kaydedildi. Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda ise standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,34 azalarak 6 milyon 437 bin liraya geriledi.