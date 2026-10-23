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Altın yükselir mi düşer mi son dakika? Gram altında son durum ne? 23 Ekim 2026 Cuma altın fiyatları…

Altın yükselir mi düşer mi son dakika? Gram altında son durum ne? 23 Ekim 2026 Cuma altın fiyatları…

12:23, 23/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Altın yükselir mi düşer mi son dakika? Gram altında son durum ne? 23 Ekim 2026 Cuma altın fiyatları…

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik, yatırımcılar ve birikimlerini altın üzerinden değerlendiren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın 6.420,53 TL, çeyrek altın ise 10.497,56 TL seviyesinden işlem görürken, ons altının fiyatı 4.013 dolar olarak kaydedildi. Gün içerisinde altın alım satımı yapmayı planlayanlar, güncel fiyatları takip ederek piyasadaki son durumu öğrenmeye çalışıyor. Peki, gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınının fiyatı kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ve piyasadaki son gelişmeler…

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları, altın piyasasındaki gelişmeleri takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gram altının 6.420,53 TL'den, çeyrek altının 10.497,56 TL'den satıldığı piyasada, ons altın da 4.013 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altın almayı veya elindeki altını değerlendirmeyi düşünenler, farklı altın türlerindeki güncel fiyatları araştırıyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç liradan satılıyor? Cumhuriyet altını ve diğer altın türlerinde son fiyatlar ne kadar? İşte güncel altın piyasasına ilişkin merak edilenler…

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları, altın piyasasındaki gelişmeleri takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gram altının 6.420,53 TL'den, çeyrek altının 10.497,56 TL'den satıldığı piyasada, ons altın da 4.013 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altın almayı veya elindeki altını değerlendirmeyi düşünenler, farklı altın türlerindeki güncel fiyatları araştırıyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç liradan satılıyor? Cumhuriyet altını ve diğer altın türlerinde son fiyatlar ne kadar? İşte güncel altın piyasasına ilişkin merak edilenler…

23 Ekim Cuma serbest piyasada güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın ne kadar?

* Alış 6.408,51 TL / Satış 6.409,51 TL

Çeyrek altın ne kadar?

* Alış 10.459 TL / Satış 10.545 TL

Yarım altın ne kadar?

* Alış 20.910 TL / Satış 21.075 TL

Tam altın ne kadar?

* Alış 41.524,74 TL / Satış 42.344,40 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

* Alış 41.691 TL / Satış 42.014 TL

* Reşat altını: Alış 41.723,47 TL / Satış 42.046,95 TL

* Ata altın: Alış 42.822,39 TL / Satış 43.903,09 TL

* 22 ayar bilezik (gram): Alış 5.833 TL / Satış 5.891 TL

* 18 ayar altın (gram): Satış 4.678,94 TL

* Has altın: Alış 6.376,46 TL / Satış 6.377,47 TL

* Ons altın: Alış 4.014,91 dolar / Satış 4.015,46 dolar

* Gümüş (gram): Alış 85,98 TL / Satış 86,06 TL

23 Ekim Cuma serbest piyasada güncel altın fiyatları şöyle:Gram altın ne kadar?* Alış 6.408,51 TL / Satış 6.409,51 TLÇeyrek altın ne kadar?* Alış 10.459 TL / Satış 10.545 TLYarım altın ne kadar?* Alış 20.910 TL / Satış 21.075 TLTam altın ne kadar?* Alış 41.524,74 TL / Satış 42.344,40 TLCumhuriyet altını ne kadar?* Alış 41.691 TL / Satış 42.014 TL* Reşat altını:&nbsp;Alış 41.723,47 TL / Satış 42.046,95 TL* Ata altın:&nbsp;Alış 42.822,39 TL / Satış 43.903,09 TL* 22 ayar bilezik (gram):&nbsp;Alış 5.833 TL / Satış 5.891 TL* 18 ayar altın (gram):&nbsp;Satış 4.678,94 TL* Has altın:&nbsp;Alış 6.376,46 TL / Satış 6.377,47 TL* Ons altın:&nbsp;Alış 4.014,91&nbsp;dolar&nbsp;/ Satış 4.015,46 dolar* Gümüş (gram):&nbsp;Alış 85,98 TL / Satış 86,06 TL

Gram altında kritik destek seviyesi

Analistlere göre gram altında 6 bin 430-6 bin 470 lira aralığındaki destek bölgesi kırıldı. Teknik tarafta izlenen bir sonraki destek 6 bin 330 lira seviyesinde bulunuyor. Gram altının 50 günlük ortalaması 6 bin 740 lira, 200 günlük ortalaması ise 6 bin 765 lira civarında. Fiyatın her iki ortalamanın da belirgin biçimde altında kalması, kısa vadede teknik görünümün zayıfladığına işaret ediyor.

Gram altında kritik destek seviyesiAnalistlere göre gram altında 6 bin 430-6 bin 470 lira aralığındaki destek bölgesi kırıldı. Teknik tarafta izlenen bir sonraki destek 6 bin 330 lira seviyesinde bulunuyor. Gram altının 50 günlük ortalaması 6 bin 740 lira, 200 günlük ortalaması ise 6 bin 765 lira civarında. Fiyatın her iki ortalamanın da belirgin biçimde altında kalması, kısa vadede teknik görünümün zayıfladığına işaret ediyor.
Başlıklar :Altınaltın fiyatlarıGram Altın
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Yeni Şafak
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