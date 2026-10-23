2 BİNE YAKIN KONUT HAZIR: İstanbul kiralık sosyal konut kurası ne zaman? Bakan Kurum takvimi açıkladı
İstanbul’da kiralık sosyal konut bekleyenler için kura takvimi açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamındaki 2 bine yakın kiralık konutun kurasının kasım ayı sonunda veya aralık ayı başında çekileceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı belirtilen tören için kesin gün henüz açıklanmadı.
İstanbul’daki kiralık sosyal konut projesinde 2 bine yakın konut için kuranın kasım sonu veya aralık başında çekileceği açıklandı. Bakan Murat Kurum, kura törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağını bildirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul’da yürütülen kiralık sosyal konut projesinin kura takvimini paylaştı. Kurum, 2 bine yakın konutun kurasının kasım ayı sonunda veya aralık ayı başında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle çekileceğini söyledi.
Kiralık sosyal konut kurası için zaman aralığı verildi
Kurum’un açıklamasında kura için kesin bir gün belirtilmedi. İstanbul’daki kiralık sosyal konut projesi, Bakanlığın kira ve konut fiyatlarını dengeleme hedefiyle yürüttüğü çalışmalar arasında yer alıyor.
Kurum, konut arzını artırmaya yönelik süreci deprem bölgesinden başlattıklarını belirterek 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nin de bu hedef açısından önem taşıdığını ifade etti.
500 bin sosyal konutta teslim hedefi 2028
Kurum, daha önce 1 milyon 700 bin sosyal konut yapıldığını belirterek 500 bin yeni konut için ihale ve teslim sürecine ilişkin bilgi verdi.
Bakan Kurum’un paylaştığı takvime göre:
- Proje kapsamında yaklaşık 100 bin konut bitme aşamasına geldi.
- Bu yıl 170 bin konutun ihale edilmesi planlanıyor.
- Kalan konutların ihalelerinin gelecek yıl yapılması hedefleniyor.
- 500 bin konutun 2028’de teslim edilmesi öngörülüyor.
Kurum, teslim hedefini “2028’de de bu 500 bin konutu vatandaşımıza söz verdiğimiz gibi teslim edeceğiz” sözleriyle dile getirdi.
Deprem bölgesine dönüşün büyükşehirlerdeki yükü azaltması bekleniyor
Deprem bölgesindeki konut çalışmalarına da değinen Kurum, geçen yıl aralık ayı itibarıyla 455 bin konutun teslim edildiğini söyledi. Kurum, bölgede bitme aşamasına gelen konut sayısının 550–600 bine yaklaştığını belirtti.
Konutların tamamlanmasıyla yaklaşık 2,5 milyon afetzedenin şehirlerine, ilçelerine ve köylerine döneceğini ifade eden Kurum, bu dönüşün Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki yükü azaltacağını dile getirdi.
Tamamlanan afet konutlarının afetlere dayanıklı ve iklim dirençli olduğunu belirten Kurum, aynı yaklaşımın 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde de uygulandığını kaydetti.