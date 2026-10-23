2 BİNE YAKIN KONUT HAZIR: İstanbul kiralık sosyal konut kurası ne zaman? Bakan Kurum takvimi açıkladı

Deprem bölgesine dönüşün büyükşehirlerdeki yükü azaltması bekleniyor

Deprem bölgesindeki konut çalışmalarına da değinen Kurum, geçen yıl aralık ayı itibarıyla 455 bin konutun teslim edildiğini söyledi. Kurum, bölgede bitme aşamasına gelen konut sayısının 550–600 bine yaklaştığını belirtti.





Konutların tamamlanmasıyla yaklaşık 2,5 milyon afetzedenin şehirlerine, ilçelerine ve köylerine döneceğini ifade eden Kurum, bu dönüşün Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki yükü azaltacağını dile getirdi.





Tamamlanan afet konutlarının afetlere dayanıklı ve iklim dirençli olduğunu belirten Kurum, aynı yaklaşımın 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde de uygulandığını kaydetti.