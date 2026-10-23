İSKİ güncel verileri açıkladı: 23 Ekim İstanbul baraj doluluk oranlarında dikkat çeken fark
İstanbul baraj doluluk oranı, İSKİ’nin 23 Ekim 2026 Cuma günü açıkladığı verilere göre yüzde 53,01 oldu. Darlık Barajı yüzde 88,88 ile en yüksek doluluğa ulaşırken Pabuçdere’de oran yüzde 3,33 seviyesinde kaldı; Ömerli, Terkos, Alibey ve diğer barajların güncel su seviyeleri de belli oldu.
İstanbul baraj doluluk oranı, İSKİ’nin 23 Ekim 2026 verilerine göre yüzde 53,01 olarak ölçüldü. Barajlar arasında en yüksek doluluk yüzde 88,88 ile Darlık’ta, en düşük doluluk ise yüzde 3,33 ile Pabuçdere’de kaydedildi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 23 Ekim 2026 Cuma günü kente su sağlayan barajların güncel doluluk verilerini açıkladı. İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 53,01 olurken, açıklanan 10 barajın doluluk seviyeleri yüzde 3,33 ile yüzde 88,88 arasında değişti.
Darlık ve Ömerli’de doluluk yüzde 75’in üzerinde
Darlık Barajı, yüzde 88,88 doluluk oranıyla İstanbul barajları arasında ilk sırada yer aldı. Darlık’ı yüzde 77,47 ile Ömerli ve yüzde 75,42 ile Alibey barajları izledi.
En düşük doluluk oranları ise Pabuçdere ve Kazandere barajlarında görüldü. Pabuçdere’de doluluk yüzde 3,33, Kazandere’de yüzde 6,26 olarak ölçüldü.
İstanbul’da barajların tek tek doluluk oranları
İSKİ’nin 23 Ekim için açıkladığı doluluk oranları şöyle:
- Ömerli Barajı: Yüzde 77,47
- Darlık Barajı: Yüzde 88,88
- Elmalı Barajı: Yüzde 74,48
- Terkos Barajı: Yüzde 36,82
- Alibey Barajı: Yüzde 75,42
- Büyükçekmece Barajı: Yüzde 30,68
- Sazlıdere Barajı: Yüzde 32,36
- Istrancalar Barajı: Yüzde 54,66
- Kazandere Barajı: Yüzde 6,26
- Pabuçdere Barajı: Yüzde 3,33
Açıklanan oranlara göre Terkos, Büyükçekmece, Sazlıdere, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında doluluk yüzde 40’ın altında kaldı.