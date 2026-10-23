Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı: 16 puanlık fark dikkat çekti
Siyaset sahnesinde dengeleri sarsacak yeni veriler gün yüzüne çıktı. ORC Araştırma'nın Ekim 2026 dönemi için paylaştığı son anket sonuçları; zirve ile en yakın rakibi arasında açılan 16 puanlık çarpıcı farkı gözler önüne serdi. İşte seçmenin son tercihleriyle şekillenen seçim anket sonuçları ve partilerin oy oranları...
ORC Araştırma'nın 17-19 Ekim 2026 tarihleri arasında Türkiye genelini kapsayan 26 ilde gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Toplam 3 bin 900 katılımcıya yöneltilen "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu etrafında şekillenen araştırmada, 6 siyasi partinin %7'lik ülke seçim barajını aştığı tespit edildi.
Katılımcıların tercihlerine göre partilerin güncel oy oranları sondan başa doğru şu şekilde sıralandı:
Diğer: %4,5
Anahtar Parti (A Parti): %1,5
BBP (Büyük Birlik Partisi): %1,8
Yeniden Refah Partisi: %2,4
Zafer Partisi: %2,8
İYİ Parti: %7,2
DEM Parti: %8,6
MHP: %8,9
CHP: %9,2
Yeni Parti: %18,2
AK Parti: %34,9