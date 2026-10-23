Akaryakıt fiyatları 23 EKİM 2026 son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı?
Akaryakıt fiyatları, Brent petrol piyasasında yaşanan hareketlilikle birlikte araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. 23 Ekim itibarıyla Brent petrolün varil fiyatının 113 dolar seviyesinde işlem görmesi, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına ilişkin araştırmaları artırdı. Araç sahipleri, akaryakıt istasyonlarına gitmeden önce güncel pompa fiyatlarını ve olası indirim gelişmelerini takip ediyor. Peki, 23 Ekim 2026 benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? Benzine veya motorine indirim geldi mi? İşte güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin merak edilenler…
Brent petrol fiyatlarında yaşanan değişimler, akaryakıt piyasasını yakından takip eden sürücülerin gündeminde öne çıkıyor. 23 Ekim'de Brent petrolün varilinin 113 dolardan işlem görmesiyle birlikte benzin ve motorin fiyatları yeniden araştırılmaya başlandı. Araç sahipleri, akaryakıt ürünlerinde yeni bir zam ya da indirim kararı alınıp alınmadığını öğrenmek için güncel fiyatları takip ediyor. Peki, bugün benzin ve motorinin litresi kaç TL? LPG fiyatlarında son durum ne? İşte 23 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatları…
AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM
Tüm bu gelişmeler ışığında akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor.
Son olarak; 20 Ekim gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde benzinin litresine 4.37 TL; 22 Ekim gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde ise benzinin litresine 3.35 TL indirim yapıldı.
PEKİ, İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU? İŞTE YANITI…
23 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
* Benzinin litresi: 76.30 TL
* Motorinin litresi: 96.80 TL
* LPG: 41.20 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzinin litresi: 76.10 TL Motorinin litresi: 96.60 TL LPG: 40.60 TL
ANKARA
Benzinin litresi: 77.30 TL Motorinin litresi: 97.90 TL LPG: 41.29 TL
İZMİR
Benzinin litresi: 77.50 TL Motorinin litresi: 98.10 TL LPG: 41.20 TL