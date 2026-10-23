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TOKİ KİRALIK KONUT KURA TARİHİ 2026! TOKİ kiralık konut sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih duyurusu geldi mi?

TOKİ KİRALIK KONUT KURA TARİHİ 2026! TOKİ kiralık konut sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih duyurusu geldi mi?

10:12, 23/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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TOKİ KİRALIK KONUT KURA TARİHİ 2026! TOKİ kiralık konut sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih duyurusu geldi mi?

TOKİ kiralık sosyal konut projesinde kura tarihi ve hak sahibi sonuçları, başvuru yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. İstanbul’da ilk etapta kiraya verilecek 1.071 konut için 14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvurular alındı. Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte adaylar, kura çekiminin ne zaman yapılacağını ve sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırmaya başladı. Sürece ilişkin son açıklamanın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılması da beklentileri artırdı. Peki, TOKİ kiralık konut kurası hangi gün çekilecek? Hak sahibi sonuçları ne zaman ilan edilecek? İşte merak edilen ayrıntılar…

İstanbul’da TOKİ tarafından kiraya verilecek 1.071 sosyal konut için başvuru süreci sona erdi. 14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayan vatandaşlar, şimdi kura tarihine ve hak sahibi belirleme sonuçlarına odaklandı. Kiralık sosyal konutlardan yararlanmak isteyen adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek için yapılacak duyuruları takip ediyor. Bakan Murat Kurum’un konuya ilişkin son açıklamasıyla birlikte TOKİ kiralık konut projesindeki takvim yeniden gündeme geldi. Peki, 2026 TOKİ kiralık konut sonuçları ne zaman belli olacak? Kura çekimi hangi tarihte yapılacak? İşte başvuru sahiplerinin merak ettiği gelişmeler…

İstanbul’da TOKİ tarafından kiraya verilecek 1.071 sosyal konut için başvuru süreci sona erdi. 14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayan vatandaşlar, şimdi kura tarihine ve hak sahibi belirleme sonuçlarına odaklandı. Kiralık sosyal konutlardan yararlanmak isteyen adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek için yapılacak duyuruları takip ediyor. Bakan Murat Kurum’un konuya ilişkin son açıklamasıyla birlikte TOKİ kiralık konut projesindeki takvim yeniden gündeme geldi. Peki, 2026 TOKİ kiralık konut sonuçları ne zaman belli olacak? Kura çekimi hangi tarihte yapılacak? İşte başvuru sahiplerinin merak ettiği gelişmeler…

TOKİ KİRALIK KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ kiralık konut kura çekiliş tarihi henüz açıklanmadı. Ancak Bakan Murat Kurum son yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

TOKİ ile hayata geçirdiğimiz Kiralık Sosyal Konut Projemizde ilk aşamayı tamamladık. Başvuruları topladık, şimdi inceleme süreci başlıyor. Koşulları sağlayan vatandaşlarımız arasından 1.071 konutun sahiplerini Ekim ayında kurayla belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz.

TOKİ KİRALIK KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?TOKİ kiralık konut kura çekiliş tarihi henüz açıklanmadı. Ancak Bakan Murat Kurum&nbsp;son&nbsp;yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:TOKİ ile hayata geçirdiğimiz Kiralık Sosyal Konut Projemizde ilk aşamayı tamamladık. Başvuruları topladık, şimdi inceleme süreci başlıyor. Koşulları sağlayan vatandaşlarımız arasından 1.071 konutun sahiplerini Ekim ayında kurayla belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz.

TOKİ 1.071 KİRALIK KONUT HANGİ İLÇELERDE?

TOKİ'nin İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi kapsamında ilk etapta kiraya verilecek toplam 1.071 konutun ilçelere göre dağılımı şu şekilde:

• Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören: 360 konut (1. Grup)

• Maltepe, Tuzla ve Kartal: 330 konut (2. Grup)

• Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar: 291 konut (3. Grup)

• Arnavutköy: 90 konut (4. Grup)

TOKİ 1.071 KİRALIK KONUT HANGİ İLÇELERDE?TOKİ'nin İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi kapsamında ilk etapta kiraya verilecek toplam 1.071 konutun ilçelere göre dağılımı şu şekilde:• Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören: 360 konut (1. Grup)• Maltepe, Tuzla ve Kartal: 330 konut (2. Grup)• Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar: 291 konut (3. Grup)• Arnavutköy: 90 konut (4. Grup)

TOKİ KİRALIK KONUT KİRALARI NE KADAR?

TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut projesinde aylık başlangıç kira bedelleri daire tiplerine göre şu şekilde belirlendi:

• 1+1 Daireler: 10.000 TL

• 2+1 Daireler: 12.000 TL

• 3+1 Daireler: 15.000 TL

• 4+1 Daireler: 18.000 TL

TOKİ KİRALIK KONUT KİRALARI NE KADAR?TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut projesinde aylık başlangıç kira bedelleri daire tiplerine göre şu şekilde belirlendi:• 1+1 Daireler: 10.000 TL• 2+1 Daireler: 12.000 TL• 3+1 Daireler: 15.000 TL• 4+1 Daireler: 18.000 TL
Başlıklar :TOKİtoki kiralık konutTOKİ kiralık konut kurası
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