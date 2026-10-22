DHY TERCİHİNDE BULUNACAKLAR DİKKAT: Münhal kadrolar açıklandı! 131. dönem DHY kurası başvuru tarihleri şartları ve isim listesi belli oldu

Göreve başlarken hangi belgeler teslim edilecek?





Atamaya esas belgeler, göreve başlarken yerleşilen birime teslim edilecek. İlanda sıralanan belgeler şöyle:





Mal Bildirim Formu.





Son altı ay içinde çekilmiş iki vesikalık fotoğraf.





Askerlik Durum Belgesi.





Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi.





Hekimlik yapabileceğine dair tek hekimden alınan sağlık raporu.





Mazeret kurasıyla yerleşenler için ön başvuruda sisteme yüklenen belgelerin asılları.





Uzmanlık eğitimini Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde veya Bakanlık adına üniversite hastanelerinde tamamlayıp bu kurayla Bakanlık kadrolarına yerleşenler, mazeret belgeleri dışında atamaya esas belge vermeyecek. Bakanlık dışındaki kurumlara yerleşen tabip ve uzman tabiplerin ise atama işlemleri için ilgili kurumla iletişime geçmesi gerekecek.





İlk defa veya yeniden memuriyete atanacakların atamaları, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamındaki işlemler tamamlandıktan sonra yapılacak. Bu kapsamda atamaya engel durumu bulunanların ataması yapılmayacak.