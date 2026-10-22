SAĞLIK PERSONELİ İL İÇİ TAYİN BAŞVURUSU 2026: İl içi atama başvuruları son gün ne zaman, nasıl yapılır, hangi şartlar aranıyor?
Sağlık personeli il içi tayin başvurusu 2026 Kasım dönemi için EKİP üzerinden alınıyor. Son başvuru tarihi 26 Ekim saat 18.00 olarak belirlenirken personel en fazla 10 tercih yapabilecek. Peki, kimler başvurabilecek, bir yıllık çalışma şartı kimleri kapsıyor ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte başvuru şartları, hizmet puanına göre yerleştirme süreci ve tercihlerini kesinleştirecek personelin dikkat etmesi gereken ayrıntılar.
Sağlık personeli il içi tayin başvurusu süreci, Sağlık Bakanlığına bağlı il sağlık müdürlüklerinin Kasım dönemi isteğe bağlı yer değiştirme ilanlarıyla başladı. Aynı ilde görev yerini değiştirmek isteyen, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi kapsamında sağlık hizmetleri sınıfında çalışan personel, tercihlerini 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 18.00’e kadar Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden yapabilecek.
Sağlık personeli il içi tayin başvurusu için tercihler, 26 Ekim 2026 saat 18.00’e kadar EKİP üzerinden yapılabilecek. En fazla 10 kadro tercih edilebilecek süreçte, kesinleştirilmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacak.
Başvuru, değerlendirme sonuçlarına itiraz ve yerleştirme işlemleri EKİP üzerinden yürütülecek. Yerleştirmede personelin hizmet puanı esas alınacak.
İl içi tayin başvurusu nasıl yapılacak?
Başvurular, ekip.saglik.gov.tr adresinden elektronik ortamda alınacak. Doküman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden veya ıslak imzalı dilekçeyle yapılan başvurular kabul edilmeyecek; kesinleştirilen başvuru formunun ayrıca fiziki olarak gönderilmesi gerekmeyecek.
Personel, ilan edilen boş kadrolar arasından en fazla 10 tercih yapabilecek. Başvuru kesinleştirildikten sonra bilgiler ve tercihler değiştirilemeyecek; kesinleştirme işlemi tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.
Başvurusundan vazgeçenler, 27 Ekim–12 Kasım 2026 tarihleri arasında EKİP üzerinden iptal işlemi yapabilecek. İptal süresi 12 Kasım saat 18.00’de dolacak ve başvurusunu iptal eden personel aynı dönemde yeniden başvuramayacak.
Başvuru ve yerleştirme takvimi
Kasım dönemi il içi yer değiştirme takvimi şöyle işleyecek:
19 Ekim 2026: Boş kadrolar ilan edildi.
20 Ekim 2026: Tercih başvuruları başladı.
26 Ekim 2026 saat 18.00: Tercih başvuruları sona erecek.
9 Kasım 2026: Başvurusu kabul ve reddedilenler EKİP üzerinden açıklanacak.
9–10 Kasım 2026: Değerlendirme sonucuna ve hizmet puanına itiraz edilebilecek. Süre, 10 Kasım saat 18.00’de dolacak.
13 Kasım 2026: İtiraz sonuçları açıklanacak.
16 Kasım 2026: Yerleştirme yapılacak ve sonuçlar aynı gün il sağlık müdürlüklerinin internet sitelerinde yayımlanacak.
Başvuru için hangi çalışma şartları aranıyor?
Son başvuru tarihi itibarıyla görev yaptığı sağlık tesisinde en az bir yıl fiilen çalışmış olma şartı aranacak. Kurumu kapatıldığı için başka bir tesise atanan personelin, kapatılan kurumda geçen fiili çalışma süresi de hesaba katılacak.
Şu grupların başvuruları kabul edilmeyecek:
Devlet hizmeti yükümlülüğü devam edenler.
Aday memurluğu süren personel.
657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli çalışanlar.
663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) 45/A maddesi kapsamında sözleşmeli çalışanlar.
45/A kapsamında sözleşmeli çalışırken kadroya geçenler ile 7433 sayılı Kanun kapsamında kadroya atananlarda, sözleşmeli çalışma süreleri dahil dört yıl fiili görev şartı aranacak.
Adli, idari veya inzibati soruşturma sonucunda başka birime atanan personel, iki yıl dolmadan eski birimine dönemeyecek. Bu personelin tercihleri arasında eski birimi bulunuyorsa yalnızca o tercih değerlendirme dışında bırakılacak, diğer tercihleri dikkate alınacak.
Hangi unvan ve branşlardaki kadrolar seçilebilecek?
Stratejik personel kapsamındaki uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacılar, yalnızca mevcut kadro unvanı ve branşlarında açılan boş kadroları tercih edebilecek.
Diğer sağlık personeli ise Unvan Branş Eşleştirme Tablosu’nda kendi unvan ve branşının karşısında gösterilen alanlardaki kadrolara başvurabilecek. Bu personelin ataması, farklı unvandaki bir kadroya yerleşmesi halinde de mevcut kadro unvanı ve branşı esas alınarak yapılacak.
Aile hekimleri ve aylıksız izindekiler başvurabilecek mi?
Sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları başvurabilecek. Yerleşmeleri halinde 30 gün içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekecek; aksi durumda atamaları yapılmayacak.
Aynı sözleşme fesih şartı, 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli statüye geçen tabip ve uzman tabipler ile 663 sayılı KHK’nin 42’nci maddesi kapsamında sözleşme imzalayan personel için de geçerli olacak.
Toplum sağlığı merkezi başkanı, halk sağlığı laboratuvar sorumlusu ve vekâleten eğitim görevlisi olarak çalışanların ise 30 gün içinde bu görevlerden ayrılışlarının yapılması gerekecek.
Doğum veya askerlik gibi nedenlerle aylıksız izinde bulunanların başvuruları da kabul edilecek. Bu personel, yerleşmesi halinde 30 gün içinde göreve başlamak zorunda olacak.
Hizmet puanı eşit olanlarda yerleştirme nasıl yapılacak?
Yerleştirmede, 1 Temmuz 2026 tarihine göre hesaplanan ve EKİP’te bulunan hizmet puanları kullanılacak. Puanların eşit olması halinde hizmet süresine bakılacak; hizmet süresinin de eşit olması durumunda kura çekilecek.
Ataması yapılan personelin ayrılış işlemi, atama tarihinden itibaren 30 gün içinde tamamlanacak. Bu sürede ayrılmayanların ataması iptal edilecek.
Personelin ayrılmasıyla birimin unvan ve branş bazındaki doluluk oranı yüzde 60’ın altına düşecekse ayrılış işlemi, yerine atanan personelin göreve başlamasına kadar bekletilebilecek. Bekleme süresi, atama tarihinden itibaren iki ayı geçemeyecek.
Bu dönemde yerleşen personel, bir yıl boyunca il içi dönem tayinlerine başvuramayacak