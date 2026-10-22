SAĞLIK PERSONELİ İL İÇİ TAYİN BAŞVURUSU 2026: İl içi atama başvuruları son gün ne zaman, nasıl yapılır, hangi şartlar aranıyor?

Aile hekimleri ve aylıksız izindekiler başvurabilecek mi?





Sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları başvurabilecek. Yerleşmeleri halinde 30 gün içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekecek; aksi durumda atamaları yapılmayacak.





Aynı sözleşme fesih şartı, 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli statüye geçen tabip ve uzman tabipler ile 663 sayılı KHK’nin 42’nci maddesi kapsamında sözleşme imzalayan personel için de geçerli olacak.





Toplum sağlığı merkezi başkanı, halk sağlığı laboratuvar sorumlusu ve vekâleten eğitim görevlisi olarak çalışanların ise 30 gün içinde bu görevlerden ayrılışlarının yapılması gerekecek.





Doğum veya askerlik gibi nedenlerle aylıksız izinde bulunanların başvuruları da kabul edilecek. Bu personel, yerleşmesi halinde 30 gün içinde göreve başlamak zorunda olacak.