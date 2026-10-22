Emekliye promosyonda ek ödeme tablosu netleşti: İkinci maaş gibi hesaplara yatacak

Emekli promosyonu Ekim 2026 kampanyalarında 90 bin TL'ye ulaşan teklifler gündeme geldi. Emekli maaşını bankadan alan vatandaşlar, yeni dönemde sunulan nakit promosyonları ve ek avantajları inceleyerek kendileri için uygun kampanyayı belirlemeye çalışıyor. Bankalar arasındaki müşteri kazanma yarışı kapsamında maaş taşıma taahhüdüne bağlı ödemelerin yanı sıra kredi kartı harcamaları, otomatik fatura talimatları ve farklı bankacılık ürünleri üzerinden ek ödüller sunulabiliyor. Bu nedenle bazı kampanyalarda duyurulan toplam avantaj tutarı, doğrudan hesaba yatırılan nakit promosyondan daha yüksek olabiliyor. Ekim ayında açıklanan kampanyalarda 35 bin TL'ye kadar çıkan promosyon ödemeleri ve ek koşullarla 90 bin TL seviyesine ulaşan toplam teklifler öne çıkıyor. Emekliler ise bu tutarların hangi şartlarla kazanılabildiğini, ne kadarının nakit olduğunu ve maaş taşıma işleminin nasıl gerçekleştirileceğini öğrenmek istiyor. Peki, 90 bin TL emekli promosyonu gerçekten nakit olarak mı ödeniyor? Bankaların kampanyalarından yararlanmak için hangi şartlar aranıyor? İşte emeklilerin merak ettiği ödeme ayrıntıları…